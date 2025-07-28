Процес може проходити заочно – це опція, якої не має Міжнародний кримінальний суд.

Суд над російським військово-політичним керівництвом може відбутися і до того, як воно піде з посади. Правило про неможливість суду до завершення повноважень не є абсолютним, пояснив у інтерв'ю LB live посол України в Нідерландах, колишній генеральний прокурор Андрій Костін.

Все залежатиме від подальшого рішення самого суду. А поки що для розслідування злочинів не потрібно чекати роки.

Можна збирати докази і передати до суду одразу після того, як так звана трійка – президент, прем'єр і міністр закордонних справ – підуть з посад.

"Міністр оборони, головнокомандувач, військові, можна повністю не тільки розслідувати, а й передавати в суд. І, що важливо, на відміну від Міжнародного кримінального суду, в якому неможливо провести суд заочно, то в трибуналі ми цього добивалися з першого дня, тому що ми розуміємо, що вони, можливо, ніколи не покинуть територію Росії", – пояснив посол.

Зараз розробляють модель на основі позицій Нідерландів і Ради Європи стосовно того, які саме заходи вживатимуть проти російського лідера після вироку.

Спецтрибунал для розслідування воєнних злочинів Росії буде базуватися в Нідерландах. Зараз для його функціонування збирають кошти.