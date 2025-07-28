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У Києві засудили агента ФСБ, який працював в «Укртелекомі»

Він намагався передати ворогу електронну схему підключення телефонних ліній до однієї з військових частин на Київщині.

У Києві засудили агента ФСБ, який працював в «Укртелекомі»
Укртелеком
Фото: detector.media

До 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили агента ФСБ, який працював у столичному офісі АТ «Укртелеком». 

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Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, посадовець був у складі київської дирекції компанії та передавав росіянам закриту інформацію про стаціонарний зв’язок у Силах оборони.

Його спробу передати окупантам електронну схему підключення телефонних ліній до однієї з військових частин на Київщині задокументували. СБУ заявляє, що  такі дані могли бути використані ФСБ для зламу телекомунікаційних мереж для прослуховування розмов українських військових. Кіберфахівці спецслужби вчасно виявили загрозу і додатково убезпечили закриті канали зв’язку.

Агента затримали у травні 2024 року. Під час обшуків у нього вилучили телефон із анонімним чатом, через який він контактував із ворожим куратором.

Слідчі також встановили, що агент збирав інформацію про розташування підрозділів ППО, які охороняють ключову електростанцію регіону.
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