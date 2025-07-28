YouTube заблокував канали Латиніної та Балашова в Україні

Ці особи перебувають під санкціями РНБО.

YouTube обмежив доступ до ще трьох каналів на території України.

Йдеться про ресурси, які поширювали наративи, співзвучні російській пропаганді, повідомив Центр протидії дезінформації.

За інформацією ЦПД, заблоковано канал російської журналістки Юлії Латиніної, а також два канали колишнього народного депутата України Геннадія Балашова.

Проти цих осіб РНБО ввела санкції, Володимир Зеленський підписав відповідний указ 20 липня.