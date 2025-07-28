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YouTube заблокував канали Латиніної та Балашова в Україні

Ці особи перебувають під санкціями РНБО.

YouTube заблокував канали Латиніної та Балашова в Україні
Геннадій Балашов
Фото: facebook/Геннадий Балашов

YouTube обмежив доступ до ще трьох каналів на території України. 

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Йдеться про ресурси, які поширювали наративи, співзвучні російській пропаганді, повідомив Центр протидії дезінформації.

За інформацією ЦПД, заблоковано канал російської журналістки Юлії Латиніної, а також два канали колишнього народного депутата України Геннадія Балашова.

Проти цих осіб РНБО ввела санкції, Володимир Зеленський підписав відповідний указ 20 липня.

  • У ЦПД нагадали, що Балашов залишив Україну на початку повномасштабного вторгнення, а проти нього відкрили кримінальне провадження.
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