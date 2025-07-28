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Сили оборони: армія Росії просувається до південної частини Степногірська на Запоріжжі

Оборона Кам'янського та Степногірська триває.

Сили оборони: армія Росії просувається до південної частини Степногірська на Запоріжжі
карта бойових дій
Фото: DeepState

Російські війська просуваються до південної частини населеного пункту Степногірськ Запорізької області. Захоплення Степногірська дозволить армії РФ завдавати артилерійських ударів по Запоріжжю.

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Про це у коментарі Суспільному повідомив ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко.

"Коли до цілі дальність 15 км, артилерія більше ефективна, а якщо відстань скорочується до п'яти, то вступають в дію і міномети. І більше різновидів дронів, які завдають дальні удари та удари на полі бою. Питання у тому, наскільки вдасться підрозділам Сил оборони гальмувати просування РФ. Якщо захопити Степногірськ, то загострюється ситуація на подальшому захисті Запоріжжя і всього оборонного району", — каже генерал.

Наразі Сили оборони України стримують російські атаки та продовжують оборонні бої на лінії Кам'янське-Степногірськ. "Тому з урахуванням можливостей наших, з погляду різних резервів, підрозділи й частини організовують оборонні бої. Ведення оборонних боїв триває за Кам'янське та Степногірськ. Поки там ще тримаються", — додав генерал Романенко.

Очільниця Степногірської громади Ірина Кондратюк зазначила, що у населених пунктах громад почастішали російські обстріли та запроваджено примусову евакуацію дітей з Приморського.

"Практично немає часу, щоб у нас не було обстрілів, щоб не літали дрони, не зривалися, не горіли будинки. По Приморському у нас зараз інтенсивно відбувається обов'язкова евакуація дітей. Також евакуюємо людей зі Степногірська", — зазначила Ірина Кондратюк.

  • Російські окупанти продовжують закріплятися у Кам'янському на Оріхівському напрямку та проводять штурмові дії на Степногірськ.
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