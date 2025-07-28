Сили оборони: армія Росії просувається до південної частини Степногірська на Запоріжжі

Російські війська просуваються до південної частини населеного пункту Степногірськ Запорізької області. Захоплення Степногірська дозволить армії РФ завдавати артилерійських ударів по Запоріжжю.

Про це у коментарі Суспільному повідомив ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко.

"Коли до цілі дальність 15 км, артилерія більше ефективна, а якщо відстань скорочується до п'яти, то вступають в дію і міномети. І більше різновидів дронів, які завдають дальні удари та удари на полі бою. Питання у тому, наскільки вдасться підрозділам Сил оборони гальмувати просування РФ. Якщо захопити Степногірськ, то загострюється ситуація на подальшому захисті Запоріжжя і всього оборонного району", — каже генерал.

Наразі Сили оборони України стримують російські атаки та продовжують оборонні бої на лінії Кам'янське-Степногірськ. "Тому з урахуванням можливостей наших, з погляду різних резервів, підрозділи й частини організовують оборонні бої. Ведення оборонних боїв триває за Кам'янське та Степногірськ. Поки там ще тримаються", — додав генерал Романенко.

Очільниця Степногірської громади Ірина Кондратюк зазначила, що у населених пунктах громад почастішали російські обстріли та запроваджено примусову евакуацію дітей з Приморського.

"Практично немає часу, щоб у нас не було обстрілів, щоб не літали дрони, не зривалися, не горіли будинки. По Приморському у нас зараз інтенсивно відбувається обов'язкова евакуація дітей. Також евакуюємо людей зі Степногірська", — зазначила Ірина Кондратюк.