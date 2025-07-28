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Шмигаль обговорив із міністрами оборони Латвії та Іспанії виробництво дронів і посилення України

Наша держава вже отримала першу партію бронетранспортерів Patria.

Шмигаль обговорив із міністрами оборони Латвії та Іспанії виробництво дронів і посилення України
Андріс Спрудс, Денис Шмигаль і Маргарита Роблес
Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів окремі розмови з керівниками Міноборони Латвії Андрісом Спрудсом та Іспанії Маргаритою Роблес.

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За словами Шмигаля, під час бесіди зі Спрудсом вони обговорили потреби Сил оборони України, спільне виробництво дронів і результати останньої зустрічі Контактної групи з питань оборони. Шмигаль подякував Латвії за передані безпілотники та рішення надати 42 бронетранспортери Patria 6×6. Перша партія техніки вже доставлена до України.

«Домовилися про наступні кроки співпраці, зокрема активізувати діалог із країнами Нордично-Балтійської вісімки», — повідомив український міністр.

У розмові з Роблес Шмигаль наголосив на важливості іспанської допомоги у захисті українського неба, а також подякував за участь у лікуванні та тренуваннях українських військових.

«Говорили про посилення обороноздатності України — на землі, на морі й у повітрі. Готуємо відповідні домовленості», — зазначив міністр.
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