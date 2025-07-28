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Через російські обстріли на Сумщині постраждали двоє цивільних

Пошкоджень зазнали багатоповерхівки і торговельні приміщення.

Через російські обстріли на Сумщині постраждали двоє цивільних
Фото: Олег Григоров

Унаслідок російських атак у сумській області упродовж дня поранено двох цивільних. Зруйновано житловий будинок, пошкоджень зазнали багатоповерхівки і торговельні приміщення.

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Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Рано вранці у Краснопільській громаді внаслідок атаки ворожого дрону постраждав 45-річний чоловік. Він отримав поранення, коли виводив на пасовище корову. Чоловік госпіталізований, у важкому стані", — ідеться у повідомленні. 

У Середино-Будській громаді під час ранкового обстрілу з РСЗВ постраждав 66-річний чоловік. У момент атаки він був у своїй квартирі. Із численними опіками доставлений до лікарні.

Пошкоджено багатоповерхівку та торгівельні приміщення. Унаслідок прямого влучання керованої авіабомби згорів житловий будинок.

Усім постраждалим надається необхідна допомога. 
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