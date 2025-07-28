Через російські обстріли на Сумщині постраждали двоє цивільних

Унаслідок російських атак у сумській області упродовж дня поранено двох цивільних. Зруйновано житловий будинок, пошкоджень зазнали багатоповерхівки і торговельні приміщення.
Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
"Рано вранці у Краснопільській громаді внаслідок атаки ворожого дрону постраждав 45-річний чоловік. Він отримав поранення, коли виводив на пасовище корову. Чоловік госпіталізований, у важкому стані", — ідеться у повідомленні.
У Середино-Будській громаді під час ранкового обстрілу з РСЗВ постраждав 66-річний чоловік. У момент атаки він був у своїй квартирі. Із численними опіками доставлений до лікарні.
Пошкоджено багатоповерхівку та торгівельні приміщення. Унаслідок прямого влучання керованої авіабомби згорів житловий будинок.
Усім постраждалим надається необхідна допомога.
- Окупанти упродовж дня атакували два райони Дніпропетровщини. Унаслідок обстрілів є руйнування, поранень зазнали троє цивільних.