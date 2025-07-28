Зеленський підписав закон, який збільшує чисельність СБУ

Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих питань діяльності Служби безпеки України та підвищення її ефективності у зв’язку з участю у відсічі і стримуванні збройної агресії проти України".

Про це стало відомо з картки закону на сайті Верховної Ради.

Президент Володимир Зеленський підписав закон, прийнятий 16 липня, сьогодні - 28 липня.

Замість Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом буде створений Центр спеціальних операцій "А" - він здійснюватиме оперативно-бойову діяльність. Закон, серед іншого, збільшує чисельність Центру спеціальних операцій "А" до 10 тис. осіб.

Також передбачається збільшення загальної чисельності СБУ. У мирний час її збільшили з 27 до 37 тис., а в особливий період, крім періоду дії воєнного стану, з 31 до 41 тис.

Крім того, військовослужбовці СБУ наділяються правом застосовувати зброю та бойову техніку під час виконання завдань з оборони країни.

Механізми організації роботи СБУ удосконалюються цим законом, а соціальний захист співробітників посилюється.