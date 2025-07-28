На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
Patriot і проблема США
Patriot і проблема США
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський підписав закон, який збільшує чисельність СБУ

Документ збільшує чисельність Центру спеціальних операцій "А" до 10 тис. осіб.

Зеленський підписав закон, який збільшує чисельність СБУ
Ілюстративне фото

Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих питань діяльності Служби безпеки України та підвищення її ефективності у зв’язку з участю у відсічі і стримуванні збройної агресії проти України".

LB.UA - для тих, хто вміє думати
Підтримайте нас!

Про це стало відомо з картки закону на сайті Верховної Ради.

Президент Володимир Зеленський підписав закон, прийнятий 16 липня, сьогодні - 28 липня.

Замість Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом буде створений Центр спеціальних операцій "А" - він здійснюватиме оперативно-бойову діяльність. Закон, серед іншого, збільшує чисельність Центру спеціальних операцій "А" до 10 тис. осіб.

Також передбачається збільшення загальної чисельності СБУ. У мирний час  її збільшили з 27 до 37 тис., а в особливий період, крім періоду дії воєнного стану, з 31 до 41 тис.

Крім того, військовослужбовці СБУ наділяються правом застосовувати зброю та бойову техніку під час виконання завдань з оборони країни.

Механізми організації роботи СБУ удосконалюються цим законом, а соціальний захист співробітників посилюється.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies