Президент призначив посла України у Швеції

«Призначити Заліщук Світлану Петрівну надзвичайним і повноважним послом України в Королівстві Швеція», - зазначено у документі.

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