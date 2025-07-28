Президент призначив посла України у Швеції

Ексрадниця голови правління Нафтогазу Світлана Заліщук стала послом України у Швеції.
Відповідний указ підписав 28 липня Володимир Зеленський.
«Призначити Заліщук Світлану Петрівну надзвичайним і повноважним послом України в Королівстві Швеція», - зазначено у документі.
- У 2014 році на позачергових парламентських виборах під 18-м номером Блоку Петра Порошенка Заліщук успішно балотувалася до Верховної Ради. У VIII скликанні депутатка входила до складу комітету із закордонних справ і була головою підкомітету з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції.
- Влітку 2019 року Заліщук вдруге балотувалася до Ради. На цей раз вона йшла на вибори по мажоритарному округу і самовисуванкою, але в парламент не потрапила.
- У листопаді 2019 року тодішній прем'єр-міністр Олексій Гончарук призначив її своєю штатною радницею із зовнішньополітичних питань. Також вона була радницею віцепрем'єрки з євроінтеграції Ольги Стефанішиної.
- 31 травня 2021 року Заліщук стала радницею голови правління НАК «Нафтогаз», де займалася координуванням зв'язків з міжнародними партнерами.