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Президент призначив посла України у Швеції

Посаду зайняла екснардепка Світлана Заліщук.

Президент призначив посла України у Швеції
Світлана Заліщук (у центрі)
Фото: Олег Переверзев

Ексрадниця голови правління Нафтогазу Світлана Заліщук стала послом України у Швеції.

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Відповідний указ підписав 28 липня Володимир Зеленський.

«Призначити Заліщук Світлану Петрівну надзвичайним і повноважним послом України в Королівстві Швеція», - зазначено у документі.

  • У 2014 році на позачергових парламентських виборах під 18-м номером Блоку Петра Порошенка Заліщук успішно балотувалася до Верховної Ради. У VIII скликанні депутатка входила до складу комітету із закордонних справ і була головою підкомітету з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції.
  • Влітку 2019 року Заліщук вдруге балотувалася до Ради. На цей раз вона йшла на вибори по мажоритарному округу і самовисуванкою, але в парламент не потрапила.
  • У листопаді 2019 року тодішній прем'єр-міністр Олексій Гончарук призначив її своєю штатною радницею із зовнішньополітичних питань. Також вона була радницею віцепрем'єрки з євроінтеграції Ольги Стефанішиної.
  • 31 травня 2021 року Заліщук стала радницею голови правління НАК «Нафтогаз», де займалася координуванням зв'язків з міжнародними партнерами. 
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