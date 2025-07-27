Президент нагородив військових і цивільних медиків орденами та медалями і присвоїв почесні звання "Заслужений лікар України" і "Заслужений працівник охорони здоров'я України".

Президент Володимир Зеленський зустрівся з бойовими та цивільними медиками в одному з медцентрів системи МВС і відзначив їх державними нагородами.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський відзначив військових і цивільних медиків орденами й медалями та присвоїв почесні звання "Заслужений лікар України" і "Заслужений працівник охорони здоров'я України".

Нагороди отримали бойові медики, які в складних умовах евакуюють поранених воїнів із поля бою та надають першу медичну допомогу, а також цивільні медпрацівники, які з перших днів повномасштабного російського вторгнення допомагають постраждалим, продовжують працювати у прифронтових регіонах і організовують роботу медичних служб.

Президент також заслухав доповідь про особливості діяльності медичного підрозділу, який забезпечує надання допомоги пораненим воїнам. У закладі є повний цикл лікування та реабілітації, включно з медико-психологічною підтримкою.

Фото: Офіс президента

Зеленський перевірив, як працюють відділення денного стаціонару, палати, операційний блок, а також кабінети ендоскопічної, рентгенологічної, флюорографічної та ультразвукової діагностики.

Крім того, представники медичного центру продемонстрували спеціалізований транспорт, який використовують для евакуації та надання допомоги в бойових умовах. Зокрема, це автомобілі екстреної медичної допомоги, бронеавтомобіль "Новатор-2С", призначений для медичної евакуації поранених із поля бою, а також мобільний хірургічний комплекс, що дає змогу здійснювати стабілізаційні втручання безпосередньо в зоні бойових дій.