Росіяни вдарили по Нікопольському району Дніпропетровщини, поранена людина

27 липня на Нікопольщині через ворожий обстріл постраждав чоловік.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Потерпілому надали необхідну допомогу і відновлюватися він буде вдома.

Упродовж дня Нікопольський район пережив понад півтора десятка атак – на Нікополь, Мирівську, Покровську та Марганецьку громади. По них росіяни били FPV-дронами й із важкої артилерії.

Через обстріли сталося декілька займань. Горіли житловий будинок і сухостій. Також пошкоджені дев'ятиповерхівка, гуртожиток закладу освіти і 5 авто.

Крім того, росіяни обстрілювали КАБами та дронами Межівську, Покровську та Великомихайлівську громади Синельниківщини.