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Росіяни вдарили по Нікопольському району Дніпропетровщини, поранена людина

Ворог атакував область FPV-дронами, КАБами і важкою артилерією.

Росіяни вдарили по Нікопольському району Дніпропетровщини, поранена людина
наслідки російських обстрілів Нікопольщини
Фото: Telegram/Сергій Лисак

27 липня на Нікопольщині через ворожий обстріл постраждав чоловік. 

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Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Потерпілому надали необхідну допомогу і відновлюватися він буде вдома. 

Упродовж дня Нікопольський район пережив понад півтора десятка атак – на Нікополь, Мирівську, Покровську та Марганецьку громади. По них росіяни били FPV-дронами й із важкої артилерії. 

Через обстріли сталося декілька займань. Горіли житловий будинок і сухостій. Також пошкоджені дев'ятиповерхівка, гуртожиток закладу освіти і 5 авто.

Крім того, росіяни обстрілювали КАБами та дронами Межівську, Покровську та Великомихайлівську громади Синельниківщини. 

  • Російська армія з вечора 26 липня атакувала Нікопольський район з різних видів озброєння. Унаслідок обстрілів постраждали четверо цивільних.
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