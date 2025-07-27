Росіяни вдарили по Нікопольському району Дніпропетровщини, поранена людина

27 липня на Нікопольщині через ворожий обстріл постраждав чоловік.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Потерпілому надали необхідну допомогу і відновлюватися він буде вдома.
Упродовж дня Нікопольський район пережив понад півтора десятка атак – на Нікополь, Мирівську, Покровську та Марганецьку громади. По них росіяни били FPV-дронами й із важкої артилерії.
Через обстріли сталося декілька займань. Горіли житловий будинок і сухостій. Також пошкоджені дев'ятиповерхівка, гуртожиток закладу освіти і 5 авто.
Крім того, росіяни обстрілювали КАБами та дронами Межівську, Покровську та Великомихайлівську громади Синельниківщини.
- Російська армія з вечора 26 липня атакувала Нікопольський район з різних видів озброєння. Унаслідок обстрілів постраждали четверо цивільних.