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Росіяни знову атакували Нікопольщину, четверо цивільних поранені

Ворог вдарив і по Синельниківському районі.

Росіяни знову атакували Нікопольщину, четверо цивільних поранені
Фото: Сергій Лисак

Російська армія з вечора 26 липня атакувала Нікопольський район з різних видів озброєння. Унаслідок обстрілів постраждали четверо цивільних. 

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Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

По Нікопольському цілили з важкої артилерії та РСЗВ "Град", також ворог скеровував fpv-дрони та скидав боєприпас з БпЛА. Під обстрілом опинилися Нікополь та Марганецька громада. 

Унаслідок російських атак постраждали четверо людей – чоловіки 47 та 60 років, жінки 40 й 58 років. Вони під наглядом лікарів.

Понівечено 5 приватних будинків і лінія електропередач. 

На Синельниківщині гучно було у Великомихайлівській та Межівській громадах. По них противник вдарив fpv-дронами.  Минулося без поранених. Серед пошкодженого – інфраструктура та житловий будинок.

Вранці Сили ППО знищили над областю ворожий безпілотник. 
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