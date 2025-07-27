Росіяни знову атакували Нікопольщину, четверо цивільних поранені

Російська армія з вечора 26 липня атакувала Нікопольський район з різних видів озброєння. Унаслідок обстрілів постраждали четверо цивільних.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

По Нікопольському цілили з важкої артилерії та РСЗВ "Град", також ворог скеровував fpv-дрони та скидав боєприпас з БпЛА. Під обстрілом опинилися Нікополь та Марганецька громада.

Унаслідок російських атак постраждали четверо людей – чоловіки 47 та 60 років, жінки 40 й 58 років. Вони під наглядом лікарів.

Понівечено 5 приватних будинків і лінія електропередач.

На Синельниківщині гучно було у Великомихайлівській та Межівській громадах. По них противник вдарив fpv-дронами. Минулося без поранених. Серед пошкодженого – інфраструктура та житловий будинок.

Вранці Сили ППО знищили над областю ворожий безпілотник.