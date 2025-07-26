Головне за суботу, 26 липня: удари по Дніпропетровщині, понад 120 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 122 бойових зіткнення, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1249-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 26 липня відбулося 122 бойових зіткнення.

Від початку доби на Покровському напрямку росіяни 55 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоторецьк, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Покровськ, Звірове, Удачне, Котлине, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямку Новопідгороднього. На п’яти локаціях бої станом на 22 годину тривали.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 26 липня – в новині.

Удень ворог атакував два райони – Нікопольський та Синельниківський. На жаль, є загиблий і постраждалі, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

На Нікопольщині загинув 66-річний чоловік. Трагедія сталася через артилерійський обстріл Червоногригорівської громади.

У Межівській громаді Синельниківського району внаслідок удару FPV-дроном – троє постраждалих. 14-річна дівчинка, жінка 49 років та чоловік – 57. Всім надали допомогу на місці.

Більше інформації – в новині.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії 684 бійці з різних складових Сил безпеки та оборони відзначені званням Герой України, повідомив Володимир Зеленський.

Він додав, що 428 військових удостоєні високого звання посмертно.

Головне управління розвідки МО України (ГУР) повідомило, що у Росії знищений літак СУ-27УБ.

Як зазначено у телеграмі ГУР, у ніч за 25 на 26 липня на аеродромі "Армавір" Краснодарського краю запалав навчально-бойовий винищувач збройних сил РФ СУ-27УБ.

Аеродром “Армавір” та літаки на ньому використовуються переважно для навчання курсантів краснодарського авіаційного училища.

"Спротив кремлівському режиму всередині росії ― зростає. ГУР МО України нагадує ― кожен злочин проти українського народу матиме належну відплату", – додали у розвідці.

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