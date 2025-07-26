Зеленський: зараз такий момент, коли треба натиснути на РФ санкціями так, щоб наступного року війни не було

У вечірньому зверненні 26 липня президент Володимир Зеленський заявив, що зараз такий момент, коли треба натиснути на РФ санкціями так, щоб наступного року війни не було.

“Важливі доповіді були розвідок. Служба зовнішньої розвідки: про ефективність санкцій проти Росії, проти повʼязаних із Росією осіб. Втрати у ворога – економічні втрати – дійсно відчутні. Будуть іще більш відчутні. Я хочу подякувати всім у світі, хто допомагає. Зараз саме такий момент, коли треба натиснути на Росію – натиснути так, щоб уже наступного року війни не було. Вони повинні усвідомити, що перетерпіти в них не вийде, санкції мають дійсно забрати російський потенціал. Ми працюємо саме заради цього”, – сказав президент.