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Зеленський: зараз такий момент, коли треба натиснути на РФ санкціями так, щоб наступного року війни не було

Глава держави зазначив, що санкції мають дійсно забрати російський потенціал.

Зеленський: зараз такий момент, коли треба натиснути на РФ санкціями так, щоб наступного року війни не було
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента

У вечірньому зверненні 26 липня президент Володимир Зеленський заявив, що зараз такий момент, коли треба натиснути на РФ санкціями так, щоб наступного року війни не було. 

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“Важливі доповіді були розвідок. Служба зовнішньої розвідки: про ефективність санкцій проти Росії, проти повʼязаних із Росією осіб. Втрати у ворога – економічні втрати – дійсно відчутні. Будуть іще більш відчутні. Я хочу подякувати всім у світі, хто допомагає. Зараз саме такий момент, коли треба натиснути на Росію – натиснути так, щоб уже наступного року війни не було. Вони повинні усвідомити, що перетерпіти в них не вийде, санкції мають дійсно забрати російський потенціал. Ми працюємо саме заради цього”, – сказав президент.
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