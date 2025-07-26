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На Дніпропетровщині сьогодні внаслідок російських обстрілів є загиблий та постраждалі

Ворог бив з артилерії та дронами.

На Дніпропетровщині сьогодні внаслідок російських обстрілів є загиблий та постраждалі
Сергій Лисак
Фото: Facebook Сергія Лисака

Протягом дня ворог атакував два райони – Нікопольський та Синельниківський. На жаль, є загиблий і постраждалі, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

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На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська і Мирівська громади. Ворог цілив артилерією та безпілотниками. Пошкоджені підприємства, авто, приватний будинок і господарська споруда.

На Нікопольщині загинув 66-річний чоловік. Трагедія сталася через артилерійський обстріл Червоногригорівської громади.

На Синельниківщині під ударом була Межівська громада. По ній агресор влучив БпЛА. Виникли пожежі. Пошкоджені ліцей та приватний будинок.

У Межівській громаді Синельниківського району внаслідок удару FPV-дроном – троє постраждалих. 14-річна дівчинка, жінка 49 років та чоловік – 57. Всім надали допомогу на місці.
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