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Зеленський і президентка Єврокомісії обговорили новий закон про НАБУ і САП та посилення санкцій проти Росії

"Обговорили, яких зусиль потрібно докласти, щоб відкрити перший переговорний кластер щодо нашого членства в ЄС", - додав глава держави.

Зеленський і президентка Єврокомісії обговорили новий закон про НАБУ і САП та посилення санкцій проти Росії
Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Володимир Зеленський провів розмову із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн

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За словами Зеленського, йшлося про європейську інтеграцію України, подальше посилення санкцій проти Росії та роботу антикорупційної інфраструктури. 

«Говорили про законопроєкт, який гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів України. Подякував Єврокомісії за надану експертизу. Маємо однакове бачення: важливо, щоб законопроєкт був ухвалений невідкладно, уже наступного тижня... Обговорили, яких зусиль потрібно докласти, щоб відкрити перший переговорний кластер щодо нашого членства в ЄС. Будемо над цим працювати максимально оперативно», - додав глава держави.

Президент також запевнив фон дер Ляєн, що Україна продовжує реалізовувати необхідні реформи, щоб отримати фінансову допомогу в межах механізму Ukraine Facility. 

«Сьогодні підписав закони про реформу АРМА та факторинг. Урсула відзначила прогрес у виконанні відповідних індикаторів», - додав Зеленський.

  • Після того, як Рада проголосувала, а Президент оперативно підписав скандальний закон про фактично ліквідацію незалежності антикорупційних органів, партнери висловили занепокоєння такими кроками. Зеленський пояснив обмеження незалежності НАБУ і САП нібито "очисткою від росіян"
  • Україною прокотилася хвиля протестів на підтримку НАБУ і САП.
  • Уже скоро низка депутатів підписалася під іншим законопроєктом, який зміцнює повноваження НАБУ і САП. Також свій закон подав Зеленський.
  • Днями стало відомо, що Рада розгляне новий законопроєкт від Президента 31 липня.
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