Ердоган хоче цього тижня спробувати вмовити президентів України, Росії та США зустрітися у Стамбулі

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган хоче цього тижня спробувати вмовити президента США Дональда Трампа, очільника України Володимира Зеленського та президента Кремля Владіміра Путіна провести спільну зустріч у Стамбулі.

Після запиту щодо третіх за рахунком переговорів між Росією та Україною, що відбулися в Стамбулі, президент Ердоган заявив:

"Остання зустріч відбулася в Чирагані. Переговори в Чирагані від мого імені вів мій міністр закордонних справ, і під час цих переговорів також зустрілися делегації Росії та України, які провели свої перемовини. До того, як українська делегація прибула до Чирагана, ми зустрілися з ними в Анкарі. Я також прийняв їх, мав із ними перемовини. Звичайно, у цей період я також мав розмову з шановним Владіміром Путіним, і ми попросили їх про підтримку. У подальшому, особливо, можливо, вже цього тижня, шляхом проведення переговорів з шановним Путіним і також з шановним Трампом, ми намагатимемося з’ясувати, чи можемо ми зібрати цих лідерів (Путіна і Зеленського) разом у Стамбулі."

Зазначимо, що напередодні в Туреччині Україна на переговорах запропонувала Росії зустріч Зеленського та Путіна до кінця серпня. У Москві на це згодом відповіли, що це малоймовірно.