У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
ГоловнаПолітика

Ердоган хоче цього тижня спробувати вмовити президентів України, Росії та США зустрітися у Стамбулі

Зауважимо, що нещодавно Україна запропонувала Росії провести зустріч Зеленського та Путіна до кінця серпня, втім росіяни вважають таку зустріч малоймовірною. 

Ердоган хоче цього тижня спробувати вмовити президентів України, Росії та США зустрітися у Стамбулі
Фото: EPA/UPG

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган хоче цього тижня спробувати вмовити президента США Дональда Трампа, очільника України Володимира Зеленського та президента Кремля Владіміра Путіна провести спільну зустріч у Стамбулі. 

LB.UA - 16 років разом. Якість незмінна
Підтримайте нас!

Після запиту щодо третіх за рахунком переговорів між Росією та Україною, що відбулися в Стамбулі, президент Ердоган заявив:

"Остання зустріч відбулася в Чирагані. Переговори в Чирагані від мого імені вів мій міністр закордонних справ, і під час цих переговорів також зустрілися делегації Росії та України, які провели свої перемовини. До того, як українська делегація прибула до Чирагана, ми зустрілися з ними в Анкарі. Я також прийняв їх, мав із ними перемовини. Звичайно, у цей період я також мав розмову з шановним Владіміром Путіним, і ми попросили їх про підтримку. У подальшому, особливо, можливо, вже цього тижня, шляхом проведення переговорів з шановним Путіним і також з шановним Трампом, ми намагатимемося з’ясувати, чи можемо ми зібрати цих лідерів (Путіна і Зеленського) разом у Стамбулі."

Зазначимо, що напередодні в Туреччині Україна на переговорах запропонувала Росії зустріч Зеленського та Путіна до кінця серпня. У Москві на це згодом відповіли, що це малоймовірно. 
Теми: , , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies