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ППО, постачання ракет та виробництво дронів: Зеленський провів розмову із Макроном

Також президенти обговорили тренування українських пілотів на винищувачах "Міраж".

ППО, постачання ракет та виробництво дронів: Зеленський провів розмову із Макроном
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Володимир Зеленський провів розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном. Під час розмови глави держав обговорили постачання ракет для України, а також виробництво українських безпілотників. 

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Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.

Під час спілкування президенти обговорили основні оборонні потреби Украхни. Зокрема, обговорили зміцнення ППО. "Нам потрібен надійний захист від російських ракет і дронів. Говорили про постачання додаткових ракет до систем SAMP/T і Crotale". 

Також глави держав обговорили фінансування виробництва українських дронів усіх типів. "Франція готова нам із цим допомагати, будемо працювати разом". 

Президенти обговорили можливість тренувань українських пілотів на французьких винищувачах "Міраж". "Дуже цінуємо те, що Франція продовжуватиме їхнє навчання й завдяки цьому ми зможемо підготувати ще більше додаткових пілотів". 

Володимир Зеленський окреслив Макрону підсумки третьої зустрічі з російською стороною в Стамбулі. Українській стороні вдалося домовитися про новий обмін полоненими. 

"Очікуємо на відповідь щодо нашої пропозиції провести зустріч на найвищому рівні до кінця серпня. На ній обов’язково мають бути присутні представники Європи".

Також Зеленський і Макрон детально обговорили євроінтеграцію України. Президенти працювали над пошуком рішень, які дадуть змогу відкрити перший переговорний кластер найближчим часом. 

Зеленський наголосив, що важливо, щоб Україна й Молдова і надалі рухалися синхронно. 

"Ми також говорили про роботу антикорупційної інфраструктури України, яка повністю функціонує. Президентський законопроєкт гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів і запобігає російському впливу на них. Дякую, Франціє, за підтримку та готовність допомагати!", — додав Зеленський.
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