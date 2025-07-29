США та Ізраїль проігнорують конференцію ООН щодо Палестини

Сполучені Штати та Ізраїль заявили про відмову брати участь в організованій ООН конференції щодо державності Палестини.

Як пише "Укрінформ", постійний представник Ізраїлю Денні Данон назвав захід "відірваним від реальності", оскільки "він не сприяє вирішенню конфлікту, а лише поглиблює ілюзії, не вимагає звільнення заручників і демонтажу ХАМАСівського терору".

У Вашингтоні конференцію також розкритикували як "подарунок для ХАМАСу в той час, як угруповання відхиляє погоджені Ізраїлем плани припинення вогню, які б могли призвести до стабілізації ситуації в Газі".

Минулоріч США скористалися правом вето у Раді безпеки ООН, щоб не допустити приєднання Палестини на правах повноцінного члена, після того як Генеральна асамблея схвалила відповідну резолюцію.