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США та Ізраїль проігнорують конференцію ООН щодо Палестини

"Подарунок для ХАМАСу" та "поглиблення ілюзій".

США та Ізраїль проігнорують конференцію ООН щодо Палестини
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати та Ізраїль заявили про відмову брати участь в організованій ООН конференції щодо державності Палестини.

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Як пише "Укрінформ", постійний представник Ізраїлю Денні Данон назвав захід "відірваним від реальності", оскільки "він не сприяє вирішенню конфлікту, а лише поглиблює ілюзії, не вимагає звільнення заручників і демонтажу ХАМАСівського терору".

У Вашингтоні конференцію також розкритикували як "подарунок для ХАМАСу в той час, як угруповання відхиляє погоджені Ізраїлем плани припинення вогню, які б могли призвести до стабілізації ситуації в Газі".

Минулоріч США скористалися правом вето у Раді безпеки ООН, щоб не допустити приєднання Палестини на правах повноцінного члена, після того як Генеральна асамблея схвалила відповідну резолюцію.  
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