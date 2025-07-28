Латвія заблокувала ще 10 російських пропагандистських сайтів

Деякі з цих сайтів є спеціальними платформами для набору військових у Росії для війни РФ проти України.

Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) обмежила доступ ще до десяти сайтів, які розповсюджують російську пропаганду, у тому числі сайт з набору солдатів для війни проти України.

Про це пише Delfi.

У публікації пояснюється, що рада отримала лист оцінки від іншої компетентної державної установи щодо змісту сайтів obl1.ru, www.opennov.ru, www.ghpa.ru, www.4vsar.ru, patriot.synergy.ru, мобілізація.рф, www.mkchita.ru, 1line.info, служба-по-контракту24.

У листі зазначено, що контент на цих сайтах суперечить інтересам безпеки інформаційного простору та національної безпеки Латвії.

Загалом, на цих ресурсах публікується одностороння та упереджена інформація про війну Росії проти України, мобілізується інформаційна та громадська підтримка російських солдатів, які воюють в Україні, легітимізується належність незаконно окупованих та анексованих Росією українських територій тощо.

Також у листі наголошується, що це може негативно вплинути на згуртованість латвійського суспільства, міжетнічні відносини, розуміння цінностей та інше.

Крім того, деякі з цих сайтів є спеціальними платформами для набору військових у Росії для участі у війні РФ проти України.