Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Patriot і проблема США
Patriot і проблема США
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
ГоловнаСвіт

Латвія заблокувала ще 10 російських пропагандистських сайтів

Деякі з цих сайтів є спеціальними платформами для набору військових у Росії для війни РФ проти України.

Латвія заблокувала ще 10 російських пропагандистських сайтів

Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) обмежила доступ ще до десяти сайтів, які розповсюджують російську пропаганду, у тому числі сайт з набору солдатів для війни проти України.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Про це пише Delfi.

У публікації пояснюється, що рада отримала лист оцінки від іншої компетентної державної установи щодо змісту сайтів obl1.ru, www.opennov.ru, www.ghpa.ru, www.4vsar.ru, patriot.synergy.ru, мобілізація.рф, www.mkchita.ru, 1line.info, служба-по-контракту24.

У листі зазначено, що контент на цих сайтах суперечить інтересам безпеки інформаційного простору та національної безпеки Латвії.

Загалом, на цих ресурсах публікується одностороння та упереджена інформація про війну Росії проти України, мобілізується інформаційна та громадська підтримка російських солдатів, які воюють в Україні, легітимізується належність незаконно окупованих та анексованих Росією українських територій тощо.

Також у листі наголошується, що це може негативно вплинути на згуртованість латвійського суспільства, міжетнічні відносини, розуміння цінностей та інше.

Крім того, деякі з цих сайтів є спеціальними платформами для набору військових у Росії для участі у війні РФ проти України.

  • Навесні Литовська Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) обмежила доступ до дев'яти веб-сайтів, які розповсюджують російську пропаганду.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies