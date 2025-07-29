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Таїланд звинуватив Камбоджу в порушенні режиму припинення вогню

Режим мав запрацювати опівночі. 

Таїланд звинуватив Камбоджу в порушенні режиму припинення вогню
Фото: EPA/UPG

Таїланд звинуватив Камбоджу в навмисному порушенні угоди про припинення вогню, яку уклали вчора. Тайські військові сказали, що припинили вогонь опівночі, але продовжили бачити постріли з камбоджійської сторони на "численних локаціях" до ранку, пише BBC. Водночас міноборони Камбоджі сказало агентству AFP, що збройних зіткнень між вдома сторонами з моменту набуття чинності режиму припинення вогню не було. Зустріч між двома командирами, що була частиною домовленостей, відкладали вже двічі. 

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Напруга між сторонами тривала з травня, коли внаслідок прикордонної суперечки загинув солдат у Камбоджі. Минулого тижня на міні підірвалися п'ятеро тайських солдатів, після чого в прикордонні спалахнув конфлікт. 

Камбоджа запускала по Таїланду ракети, внаслідок чого загинули цивільні. Загалом конфлікт убив не менше 33 людей, а десятки тисяч були змушені виїхати в безпечні місця. 

Учора в Малайзії відбулися перемовини прем'єр-міністр Таїланду і Камбоджі, в якості посередників своїх представників мали відправити США і Китай. Сторони домовилися відвести війська в зоні конфлікту і погодилися на моніторинг, аби запобігти подальшим боям. 
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