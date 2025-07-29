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Зеленський відвідав підприємство, "де українську зброю роблять розумною"

Президент зазначив, що понад 80% виробництва працюють на нашу оборону. 

Зеленський відвідав підприємство, "де українську зброю роблять розумною"
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський відвідав одне з підприємств з виробництва електроніки та чутливих компонентів для ракет, дронів та засобів захищеного звʼязку.

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Про це він повідомив у Telegram.

"Сьогодні на Київщині, на підприємстві, де українську зброю роблять розумною. Зустрівся з командою, яка виготовляє електроніку та чутливі компоненти для наших ракет, дронів, засобів захищеного звʼязку", - написав Зеленський.

За його словами, на цьому підприємстві "дуже швидко освоїли виробництво блоків керування та інших важливих комплектуючих. Понад 80% виробництва працюють на нашу оборону". 

"Дякую всій команді за вашу роботу, яка дає результати для нашого захисту. Ви посилюєте обороноздатність України, і це важливо", - додав Зеленський.
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