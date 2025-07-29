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Генпрокуратура: затримано керівництво та лікарів столичного медзакладу, які за гроші «оформлювали» інвалідність

Слідство встановило, що посадовці організували схему фіктивного оформлення груп інвалідності військовозобов’язаним.

Генпрокуратура: затримано керівництво та лікарів столичного медзакладу, які за гроші «оформлювали» інвалідність
Фото: Офіс генпрокурора

Слідчі затримали керівника комунального медичного закладу виконавчого органу Київської міської ради, а також двох завідувачів відділень — психіатричного та приймального, повідомляє Офіс генпрокурора. 

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За даними слідства, посадовці організували схему фіктивного оформлення груп інвалідності військовозобов’язаним, які прагнули уникнути мобілізації та виїхати за кордон під виглядом осіб з інвалідністю.

Схема включала фальсифікацію документів щодо нібито проходження стаціонарного лікування, підготовку медичних висновків та подальше рішення комісії МСЕК про встановлення другої групи інвалідності.

Затримання в порядку ст. 208 КПК України відбулося безпосередньо після одержання керівником закладу останньої частини неправомірної вигоди в розмірі 5 тис. доларів США за «оформлення» інвалідності. Загальна задокументована сума отриманих хабарів — 11 тис. доларів США та 4 196 грн.

Наразі проводяться обшуки, вилучення документації, встановлюються всі особи, причетні до протиправної діяльності, а також громадяни, які незаконно скористалися такими «послугами».

Затриманим готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
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