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Зеленський обговорив із прем’єркою Данії відкриття першого переговорного кластера

Також ішлося про законопроєкт щодо НАБУ і САП.

Зеленський обговорив із прем’єркою Данії відкриття першого переговорного кластера
Метте Фредеріксен і Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Володимир Зеленський провів розмову з премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен

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Вони обговорили європейську інтеграцію України, зокрема, відкриття першого переговорного кластера. «Зараз Данія головує в Раді ЄС. Нам потрібно максимально використати цей час, щоб реалізувати всі необхідні рішення», - зауважив Зеленський.

Президент запевнив, що «зі свого боку ми робимо все, щоб виконувати зобовʼязання перед ЄС». 

«Президентський законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів, уже зареєстровано у Верховній Раді. Вдячний Данії за його підтримку. Ми погодилися, що парламент має проголосувати за цей законопроєкт невідкладно, уже цього тижня», - сказав глава держави.

Зеленський і Фредеріксен узгодили свої наступні контакти, зокрема, двосторонні і в межах ширших міжнародних форматів. 

  • Данія та Швеція підтримують фінансування закупівлі комплексів ППО Patriot для України.
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