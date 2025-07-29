Зеленський обговорив із прем’єркою Данії відкриття першого переговорного кластера

Також ішлося про законопроєкт щодо НАБУ і САП.

Володимир Зеленський провів розмову з премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Вони обговорили європейську інтеграцію України, зокрема, відкриття першого переговорного кластера. «Зараз Данія головує в Раді ЄС. Нам потрібно максимально використати цей час, щоб реалізувати всі необхідні рішення», - зауважив Зеленський.

Президент запевнив, що «зі свого боку ми робимо все, щоб виконувати зобовʼязання перед ЄС».

«Президентський законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів, уже зареєстровано у Верховній Раді. Вдячний Данії за його підтримку. Ми погодилися, що парламент має проголосувати за цей законопроєкт невідкладно, уже цього тижня», - сказав глава держави.

Зеленський і Фредеріксен узгодили свої наступні контакти, зокрема, двосторонні і в межах ширших міжнародних форматів.