Генштаб: на Покровському напрямку з початку доби відбулось майже пів сотні боєзіткнень

На Лиманському напрямку відбулось ще 20 боєзіткнень.

Станом на 22:00 29 липня відбулося 139 бойових зіткнень.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктів три ракетних та 32 авіаційні удари, застосував шість ракет та скинув 59 керованих авіаційних бомб, здійснив 1 229 ударів дронами-камікадзе та 3 919 обстрілів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили 16 штурмових дій окупантів, ще два боєзіткнення тривають досі.

Крім того, ворог завдав два авіаційні удари, скинув три керовані бомби, здійснив 287 обстрілів, з яких вісім – реактивними системами залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили чотири атаки у районі Вовчанська та в напрямку Колодязного.

На Куп’янському напрямку противник двічі намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у напрямку Піщаного та в районі Голубівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Новий Мир, Колодязі, Карпівка, Діброва, Торське та в напрямку Середнього, Шандриголового, Ямполя.

На Сіверському напрямку наші воїни зупинили п’ять атак поблизу Григорівки, Сіверська та Федорівки, ще два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили три ворожі спроби просунутися вперед у напрямку Білої Гори та в районі Новомаркового.

Ворог шість разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку – у районі Торецька.

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 48 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів:

Попів Яр, Володимирівка, Новоекономічне, Миколаївка, Родинське, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новопідгороднє, Муравка, Миролюбівка, Горіхове, Дачне, Никанорівка, Новоукраїнка.

На даний час точиться бій в одній локації.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 96 окупантів, з яких 56 – безповоротно.

Знищено 14 безпілотних літальних апаратів, два укриття для особового складу.

Крім того, пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки та два мотоцикли противника.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили сім атак противника у районах населених пунктів Олександроград, Зелений Гай, Вільне Поле, Новохатське та Зелене Поле, ще одне боєзіткнення досі триває.

З початку доби на Гуляйпільському напрямку боєзіткнень не відбулося.

Авіаудару некерованими авіаракетами зазнав населений пункт Білогір’я.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили дві атаки в районі населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили шість атак загарбників.

Сьогодні слід відзначити воїнів 140-го окремого розвідувального батальйону Морської піхоти, які ефективно протистоять ворогу.