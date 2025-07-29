Президент: Україна отримає від партнерів 400 мільйонів євро на дрони

Україна з партнерами виходить на фінішну пряму щодо домовленості про виділення коштів на безпілотники.
Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні 29 липня.
«Цими днями вже фіналізуються домовленості з нашими партнерами про кошти на дрони – іще плюс 400 мільйонів євро для наших українських компаній, для наших українських виробників дронів зайдуть на рахунки виробників в Україні протягом цього тижня», - розповів глава держави.
Президент додав, що є домовленість із Нідерландами.
«Всі завдання з виробництва дронів на цей рік виконуємо і саме так виконуємо, як потрібно», - додав Зеленський.
- Наразі США і Німеччина є найбільшими постачальниками оборонної допомоги Україні. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус нещодавно підтвердив фінансування виробництва далекобійних дронів в Україні.
- Тим часом американсько-німецька компанія Auterion до кінця року передасть Україні 33 тисячі комплектів для дронів зі штучним інтелектом, які трансформують безпілотники на ударні системи з автономним наведенням.