Президент: Україна отримає від партнерів 400 мільйонів євро на дрони

Кошти зайдуть на рахунки виробників в Україні протягом цього тижня, запевнив глава держави.

Україна з партнерами виходить на фінішну пряму щодо домовленості про виділення коштів на безпілотники.

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні 29 липня.

«Цими днями вже фіналізуються домовленості з нашими партнерами про кошти на дрони – іще плюс 400 мільйонів євро для наших українських компаній, для наших українських виробників дронів зайдуть на рахунки виробників в Україні протягом цього тижня», - розповів глава держави.

Президент додав, що є домовленість із Нідерландами.

«Всі завдання з виробництва дронів на цей рік виконуємо і саме так виконуємо, як потрібно», - додав Зеленський.