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Президент: Україна отримає від партнерів 400 мільйонів євро на дрони

Кошти зайдуть на рахунки виробників в Україні протягом цього тижня, запевнив глава держави.

Президент: Україна отримає від партнерів 400 мільйонів євро на дрони
Володимир Зеленський
Фото: скрин відео Суспільне

Україна з партнерами виходить на фінішну пряму щодо домовленості про виділення коштів на безпілотники.

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Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні 29 липня. 

«Цими днями вже фіналізуються домовленості з нашими партнерами про кошти на дрони – іще плюс 400 мільйонів євро для наших українських компаній, для наших українських виробників дронів зайдуть на рахунки виробників в Україні протягом цього тижня», - розповів глава держави.

Президент додав, що є домовленість із Нідерландами.

«Всі завдання з виробництва дронів на цей рік виконуємо і саме так виконуємо, як потрібно», - додав Зеленський.

  • Наразі США і Німеччина є найбільшими постачальниками оборонної допомоги Україні. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус нещодавно підтвердив фінансування виробництва далекобійних дронів в Україні.
  • Тим часом американсько-німецька компанія Auterion до кінця року передасть Україні 33 тисячі комплектів для дронів зі штучним інтелектом, які трансформують безпілотники на ударні системи з автономним наведенням.
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