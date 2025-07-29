Латвія заблокувала ще 10 російських каналів дезінформації

Два заблокованих сайти є платформами для набору солдатів у Росії для участі у війні проти України.

Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) Латвії ухвалила рішення обмежити доступ ще до 10 веб-сайтів, які розповсюджують російську пропаганду.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на офіційне видання Latvijas Vēstnesis.

NEPLP отримала лист від іншої компетентної державної установи щодо змісту сайтів obl1.ru, www.opennov.ru, www.ghpa.ru, www.4vsar.ru, patriot.synergy.ru, мобилизация.рф, www.mkchita.ru, 1line.info, служба-по-контракту24.рф та ksonline.ru.

Після проведення оцінки цих сайтів з’ясувалось, що зміст, який розповсюджується на цих сайтах, суперечить інтересам безпеки інформаційного простору та національної безпеки Латвії.

На цих ресурсах публікується одностороння та упереджена інформація про війну Росії проти України, мобілізується інформаційна та громадська підтримка воюючих в Україні російських солдатів, легітимізується належність незаконно окупованих та анексованих Росією українських територій, зміцнюється сприятливе для Росії розуміння.

Це може негативно вплинути на згуртованість латвійського суспільства, міжетнічні відносини, розуміння цінностей, а також на солідарність латвійської держави та підтримку України у питаннях її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах.

Крім того, оцінка сайтів "служба-по-контракту24.рф" та "мобілізація.рф" свідчить, що вони є спеціальними платформами для набору солдатів у Росії для участі у війні РФ проти України.