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​ГУР: Росія поширює фейки про нібито таємну зустріч в Альпах делегацій України, США та Великої Британії

Окрему роль у новому витку інформаційної війни російські спецслужби відводять атакам проти воєнної розвідки України. 

​ГУР: Росія поширює фейки про нібито таємну зустріч в Альпах делегацій України, США та Великої Британії
Фото: prm.ua

Інформація начебто про таємну зустріч в Альпах українських військових і державних діячів з представниками США та Великої Британії є фейком та знаменує початок чергової підривної інформаційної кампанії російських спецслужб проти України.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони. 

"Пропагандисти найвищих рангів держави-агресора Росії разом з іншими численними помийно-вигрібними медіаресурсами кремля масово поширюють дезінформацію про начебто таємну зустріч нібито в Альпах українських військових і державних діячів з представниками США та Великої Британії. Склепана на коліні Євґєнія Наришкіна та брендована “службой внєшнєй развєдкі” (СВР) Росії брехня має на меті посилити суспільну напругу в Україні, посіяти недовіру всередині військово-політичного керівництва України, переключити суспільну увагу з теми війни на тему виборів, спровокувати розбрат та знизити здатність нашої держави чинити збройний опір російським окупантам", - йдеться в повідомленні.

Фото: ГУР МО

Окрему роль у новому витку інформаційної війни російські спецслужби відводять атакам проти воєнної розвідки України. Зокрема, - транслюють фейки про начебто причетність до наркоторгівлі одного з військовослужбовців підрозділів ГУР МО.

"ГУР України нагадує про інформаційну гігієну, закликає не поширювати російську дезінформацію та закликає сконцентруватись на боротьбі з брехливою та злочинною Росією повсюди, де це можливо", - йдеться в повідомленні.

Фото: ГУР МО
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