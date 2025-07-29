У Польщі затримали 32 людини, яких підозрюють у співпраці з спецслужбами Росії

Один із затриманих вже засуджений, решта - перебувають під вартою.

У Польщі затримали 32 людини, яких підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами, які організовують побиття та диверсії.

Про це розповів прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на польські ЗМІ.

Голова уряду додав, що ці підозри є обґрунтованими.

За словами Туска, до злочинної групи входили громадяни Польщі, Росії, України, Білорусі та Колумбії. За даними Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW), злочини ними були скоєні або готувалися за вказівкою співробітників російської розвідки. Один із затриманих вже засуджений, решта - перебувають під вартою і чекають на суд.

Одному з членів групи – 27-річному громадянину Колумбії – висунули звинувачення у підпалі двох будівельних складів у травні 2024 року. За інформацією ABW, він отримував інструкції від пов’язаної з російськими спецслужбами особи. У разі визнання винним, йому загрожує від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

У Чехії цю людину в червні 2025 року вже засудили до восьми років позбавлення волі за підпал автобусного депо в Празі та спробу підпалу торговельного центру.

Інші деталі, що стосуються особистостей підозрюваних та характеру диверсій, поки що момент не розголошуються.