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Росіяни атакували Харків "шахедами". Постраждали 2 райони, поранені 3 людей (оновлено)

Є руйнування у Шевченківському районі.

Росіяни атакували Харків "шахедами". Постраждали 2 райони, поранені 3 людей (оновлено)
Ліквідація наслідків удару
Фото: ДСНС в Telegram

Мер Харкова Ігор Терехов на своїй сторінці у Telegram повідомив про атаку ворожих безпілотників на місто.

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За словами посадовця, у Шевченківському районі внаслідок російського удару палає автівка, постраждала автомийка, пошкоджено будівлю супермаркету, повибивало вікна у житлових багатоквартирних будинках. Є троє травмованих: дві жінки та чоловік.

Також вибух пролунав у Слобідському районі Харкова. 

За даними від ДСНС, в Шевченківському загорілися 3 автівки, автомийка та прибудова до будівлі (загальна площа — 210 м.кв). Пошкоджено житлові будинки, об’єкти торгівлі та транспорт. 

“Постраждали троє людей, двох із них врятували рятувальники”, – розповіли в ДСНС. 

У Слобідському районі горіла суха трава (500 м.кв).
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