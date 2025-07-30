Двоє людей поранені внаслідок учорашніх російських ударів по Херсонській області

Двоє людей отримали поранення внаслідок учорашніх ударів росіян по Херсонській області. Постраждали житлові будинки.

Під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Комишани, Зеленівка, Зимівник, Кізомис, Білозерка, Софіївка, Станіслав, Ромашкове, Велетенське, Олександрівка, Широка Балка, Дар'ївка, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Придніпровське, Дніпровське, Берислав, Урожайне, Вірівка, Гаврилівка, Заріччя, Зміївка, Золота Балка, Качкарівка, Львове, Суханове, Новокаїри, Козацьке, Ольгівка, Тягинка, Українка, Нововоронцовка, Червоний Маяк та місто Херсон. Про це повідомив голова ОВА Прокудін у Telegram.

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчі споруди, вантажівку та приватні автомобілі", – сказав він.



