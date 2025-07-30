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Росіяни пошкодили у Павлограді вокзал та інфраструктуру

Люди не постраждали. 

Росіяни пошкодили у Павлограді вокзал та інфраструктуру
Наслідок удару по станції, ілюстративне фото
Фото: Укрзалізниця

У ніч на 30 липня у Павлограді Дніпропетровської області російські війська пошкодили вокзал та інфраструктуру.

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Про це повідомили в Укразалізниці. 

"Пошкоджено вокзал у Павлограді, колії та контактну мережу", – розповіли у перевізника. 

Постраждалих серед пасажирів або залізничників немає, всіх вдалося вчасно вивести в укриття.

Вранці низка приміських поїздів прямує зміненим маршрутом.

"Пішли на це з міркувань безпеки та задля можливості оперативно відремонтувати ушкодження", – зазначили в Укразалізниці.

Ці рейси сьогодні, 30 липня, змінені:

  • №6272 курсуватиме за маршрутом Варварівка – Лозова (замість Синельникове-1 – Лозова).
  • №6277 курсуватиме за маршрутом Лозова – Варварівка (замість Лозова – Дніпро).
  • №7010 курсуватиме за маршрутом Камʼянське – Орлівщина (замість Камʼянське - Краматорськ). 
  • №6536 курсуватиме за маршрутом Запоріжжя-2- Синельникове-1 (замість Запоріжжя-2 – Лозова).

Пасажирів просять планувати подорожі з урахуванням цих змін та слідкувати за оновленнями.

  • У ніч на 24 липня ворог вдарив по залізничних об’єктах біля портів Одеси. 
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