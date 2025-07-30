Росіяни пошкодили у Павлограді вокзал та інфраструктуру

У ніч на 30 липня у Павлограді Дніпропетровської області російські війська пошкодили вокзал та інфраструктуру.
Про це повідомили в Укразалізниці.
"Пошкоджено вокзал у Павлограді, колії та контактну мережу", – розповіли у перевізника.
Постраждалих серед пасажирів або залізничників немає, всіх вдалося вчасно вивести в укриття.
Вранці низка приміських поїздів прямує зміненим маршрутом.
"Пішли на це з міркувань безпеки та задля можливості оперативно відремонтувати ушкодження", – зазначили в Укразалізниці.
Ці рейси сьогодні, 30 липня, змінені:
- №6272 курсуватиме за маршрутом Варварівка – Лозова (замість Синельникове-1 – Лозова).
- №6277 курсуватиме за маршрутом Лозова – Варварівка (замість Лозова – Дніпро).
- №7010 курсуватиме за маршрутом Камʼянське – Орлівщина (замість Камʼянське - Краматорськ).
- №6536 курсуватиме за маршрутом Запоріжжя-2- Синельникове-1 (замість Запоріжжя-2 – Лозова).
Пасажирів просять планувати подорожі з урахуванням цих змін та слідкувати за оновленнями.
- У ніч на 24 липня ворог вдарив по залізничних об’єктах біля портів Одеси.