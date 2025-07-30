На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Patriot і проблема США
Patriot і проблема США
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
ГоловнаСуспільствоВійна

Розвідка отримала чергові докази викрадення росіянами українських дітей із ТОТ

Розвідники отримали доступ до серверів так званого "уряду Криму". 

Розвідка отримала чергові докази викрадення росіянами українських дітей із ТОТ
Діти у російських таборах «перевиховання»
Фото: thesun/Bring Kids Back Ukraine

Українська розвідка отримала чергові докази викрадення росіянами українських дітей із тимчасово окупованих територій України. 

Підписуйтесь на наш Google News

Як повідомили у Головному управлінні розвідки МО України, у межах масштабної кібероперації розвідники отримали доступ до серверів так званого "уряду Криму". 

Там зберігалася документація, що підтверджує насильницьке переміщення дітей з тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України. 

Фахівці ГУР отримали доступ до кількох тисяч списків вивезених дітей, характеристик на викрадених дітей, які залишилися без опіки, незаконних рішень про призначення перевезеним дітям-сиротам нових опікунів з числа громадян РФ, адрес нових місць їх проживання та розселення.

Як зазначив представник ГУР МО Андрій Юсов, тисячі файлів із безцінною для правосуддя інформацією про один із найбільших воєнних злочинів РФ, викрадення українських дітей, уже передані до правоохоронних органів.

"Вони будуть проаналізовані та долучені до кримінальних проваджень. Здобута інформація дозволить знайти та повернути на рідну землю викрадених дітей, а також покарати причетних до цього злочину", – сказав він. 

Докази викрадення росіянами українських дітей із ТОТ
Фото: ГУР
Докази викрадення росіянами українських дітей із ТОТ
Докази викрадення росіянами українських дітей із ТОТ
Фото: ГУР
Докази викрадення росіянами українських дітей із ТОТ
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies