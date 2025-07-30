Розвідка отримала чергові докази викрадення росіянами українських дітей із ТОТ

Українська розвідка отримала чергові докази викрадення росіянами українських дітей із тимчасово окупованих територій України.

Як повідомили у Головному управлінні розвідки МО України, у межах масштабної кібероперації розвідники отримали доступ до серверів так званого "уряду Криму".

Там зберігалася документація, що підтверджує насильницьке переміщення дітей з тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України.

Фахівці ГУР отримали доступ до кількох тисяч списків вивезених дітей, характеристик на викрадених дітей, які залишилися без опіки, незаконних рішень про призначення перевезеним дітям-сиротам нових опікунів з числа громадян РФ, адрес нових місць їх проживання та розселення.

Як зазначив представник ГУР МО Андрій Юсов, тисячі файлів із безцінною для правосуддя інформацією про один із найбільших воєнних злочинів РФ, викрадення українських дітей, уже передані до правоохоронних органів.

"Вони будуть проаналізовані та долучені до кримінальних проваджень. Здобута інформація дозволить знайти та повернути на рідну землю викрадених дітей, а також покарати причетних до цього злочину", – сказав він.

Фото: ГУР Докази викрадення росіянами українських дітей із ТОТ