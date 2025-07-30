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З початку року 112 громадян України отримали статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми

Водночас з початку року 80 постраждалих від торгівлі людьми отримали матеріальну допомогу на загальну суму близько 700 тисяч гривень.

З початку року 112 громадян України отримали статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми
Фото: МВС

Сьогодні, 30 липня, відзначають Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, який започаткувала Генеральна Асамблея ООН. 

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Як нагадує Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України, постраждати від цього злочину може будь-хто, попри вік, соціальний статус та рівень освіти. З початку 2025 року статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, встановлено 112 громадянам в Україні. Згідно із зареєстрованою статистикою, більшість з них постраждали від змішаної форми торгівлі людьми, 13 осіб від трудової експлуатації, 4 – від сексуальної.

За матеріальною допомогою звернулося 80 осіб, вони отримали фінансування на суму 699 тис. грн. Із них 20 жінок, 57 чоловіків та троє дівчат

Ознаки торгівлі людьми: 

  • у вас забрали паспорт або інші документи;
  • вас позбавляли вільного пересування та спілкування з рідним;
  • вам пообіцяли добре оплачувану роботу (за кордоном чи в Україні), а потім не заплатили обіцяних грошей;
  • вам погрожували, били, ґвалтували, знущалися з людини або чинили психологічний тиск;
  • за допомогою фізичного чи психологічного насильства вас примушували виконувати роботу, якою особа не хотіла займатися;
  • вас примушували відпрацьовувати вигадані борги;
  • вашу працю використовували, не виплативши повністю або частково обіцяної заробітної плати;
  • ви не мали можливості за власним бажанням покинути роботу;
  • вас примушували працювати понаднормово, при цьому реальні умови роботи були значно гірші, ніж обіцяли;
  • вас примушували жебракувати, здійснювати злочинну діяльність

Важливо знати, що робити у ситуації, коли ви чи ваші близькі у небезпеці. 

Перш за все, звертатися на урядову «гарячу» лінію з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей – 15-47.

Також допомогу можна отримати за наступними номерами: 

  • 0 800 500 202 / 102 «гаряча лінія» Національної поліції України;
  • 0 800 213 103 контакт-центр системи безоплатної правової допомоги;
  • 527 «гаряча лінія» з протидії експлуатації;
  • 0 800 500 335 або на короткий номер 116 123 «гаряча лінія» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації;
  • 0 800 500 225 або на короткий номер 116 111 національна дитяча «гаряча лінія».
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