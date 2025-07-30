Водночас з початку року 80 постраждалих від торгівлі людьми отримали матеріальну допомогу на загальну суму близько 700 тисяч гривень.

Сьогодні, 30 липня, відзначають Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, який започаткувала Генеральна Асамблея ООН.

Як нагадує Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України, постраждати від цього злочину може будь-хто, попри вік, соціальний статус та рівень освіти. З початку 2025 року статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, встановлено 112 громадянам в Україні. Згідно із зареєстрованою статистикою, більшість з них постраждали від змішаної форми торгівлі людьми, 13 осіб від трудової експлуатації, 4 – від сексуальної.

За матеріальною допомогою звернулося 80 осіб, вони отримали фінансування на суму 699 тис. грн. Із них 20 жінок, 57 чоловіків та троє дівчат.

Ознаки торгівлі людьми:

у вас забрали паспорт або інші документи;

вас позбавляли вільного пересування та спілкування з рідним;

вам пообіцяли добре оплачувану роботу (за кордоном чи в Україні), а потім не заплатили обіцяних грошей;

вам погрожували, били, ґвалтували, знущалися з людини або чинили психологічний тиск;

за допомогою фізичного чи психологічного насильства вас примушували виконувати роботу, якою особа не хотіла займатися;

вас примушували відпрацьовувати вигадані борги;

вашу працю використовували, не виплативши повністю або частково обіцяної заробітної плати;

ви не мали можливості за власним бажанням покинути роботу;

вас примушували працювати понаднормово, при цьому реальні умови роботи були значно гірші, ніж обіцяли;

вас примушували жебракувати, здійснювати злочинну діяльність

Важливо знати, що робити у ситуації, коли ви чи ваші близькі у небезпеці.

Перш за все, звертатися на урядову «гарячу» лінію з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей – 15-47.

Також допомогу можна отримати за наступними номерами: