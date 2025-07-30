Сьогодні, 30 липня, відзначають Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, який започаткувала Генеральна Асамблея ООН.
Як нагадує Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України, постраждати від цього злочину може будь-хто, попри вік, соціальний статус та рівень освіти. З початку 2025 року статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, встановлено 112 громадянам в Україні. Згідно із зареєстрованою статистикою, більшість з них постраждали від змішаної форми торгівлі людьми, 13 осіб від трудової експлуатації, 4 – від сексуальної.
За матеріальною допомогою звернулося 80 осіб, вони отримали фінансування на суму 699 тис. грн. Із них 20 жінок, 57 чоловіків та троє дівчат.
Ознаки торгівлі людьми:
- у вас забрали паспорт або інші документи;
- вас позбавляли вільного пересування та спілкування з рідним;
- вам пообіцяли добре оплачувану роботу (за кордоном чи в Україні), а потім не заплатили обіцяних грошей;
- вам погрожували, били, ґвалтували, знущалися з людини або чинили психологічний тиск;
- за допомогою фізичного чи психологічного насильства вас примушували виконувати роботу, якою особа не хотіла займатися;
- вас примушували відпрацьовувати вигадані борги;
- вашу працю використовували, не виплативши повністю або частково обіцяної заробітної плати;
- ви не мали можливості за власним бажанням покинути роботу;
- вас примушували працювати понаднормово, при цьому реальні умови роботи були значно гірші, ніж обіцяли;
- вас примушували жебракувати, здійснювати злочинну діяльність
Важливо знати, що робити у ситуації, коли ви чи ваші близькі у небезпеці.
Перш за все, звертатися на урядову «гарячу» лінію з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей – 15-47.
Також допомогу можна отримати за наступними номерами:
- 0 800 500 202 / 102 «гаряча лінія» Національної поліції України;
- 0 800 213 103 контакт-центр системи безоплатної правової допомоги;
- 527 «гаряча лінія» з протидії експлуатації;
- 0 800 500 335 або на короткий номер 116 123 «гаряча лінія» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації;
- 0 800 500 225 або на короткий номер 116 111 національна дитяча «гаряча лінія».