Головне за ніч та ранок середи, 30 липня: атака на Харків, майже 160 боєзіткнень, потужний землетрус на Камчатці

Нічна повітряна атака, 156 бойових зіткнень, бої на Покровському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли.

Генеральний штаб ЗСминулої доби на фронті зафіксовано 156 штурмів окупантівУ повідомляє, що .

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Володимирівка, Новоекономічне, Миколаївка, Родинське, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новопідгороднє, Муравка, Миролюбівка, Горіхове, Дачне, Никанорівка, Новоукраїнка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази.

Сили оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 890 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення армія ворога втратила близько 1 052 190 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Мер Харкова Ігор Терехов на своїй сторінці у Telegram повідомив про атаку ворожих безпілотників.

За словами посадовця, у Шевченківському районі внаслідок російського удару палає автівка, постраждала автомийка, пошкоджено будівлю супермаркету, повибивало вікна у житлових багатоквартирних будинках. Є травмовані.

Росія вночі атакувала 78 дронами, з них вісім – реактивні.

Захисники збили і подавили 51 дрон.

СБУ задокументувала понад 10 тисяч хіматак РФ проти Сил оборони України з початку великої війни.

Йдеться, серед іншого, про аерозольні гранати «К-51», «РГР» та «РГ-Во», споряджені отруйними речовинами подразнюючої дії.

Докладніше – в новині.

Приблизно у 126 кілометрах від російського Петропавловська-Камчатського відбувся потужний землетрус магнітудою 8,7 балів. Це найсильніші підземні поштовхи на планеті, зафіксовані за останні 14 років.

Як пише CNN, по Камчатці вдарила чотирьохметрова хвиля цунамі. Російська влада закликала місцевих жителів триматися далі від берега, у деяких районах оголосили евакуацію, зокрема на Сахаліні. Кілька будівель зазнали пошкоджень, у приміщенні дитячого садка обвалилася стіна.

У США та в Японії оголосили попередження про цунамі. В Японії через землетрус евакуювали Фукусіму. Влада Гонолулу (Гаваї) оголосила негайну евакуацію на більшості частини острова Оаху, пише BBC.

Департамент менеджменту надзвичайних ситуацій закликав вживати дій, оскільки очікуються "руйнівні хвилі цунамі". Президент Дональд Трамп порадив залишатися сильними і в безпеці.

Гаваї та райони на південь та південний схід Аляски перебувають під найвищим рівнем попередження, що означає, що люди повинні вжити термінових заходів для захисту життя та майна, перебравшись на вищі місця. Каліфорнія, Орегон та Вашингтон перебувають під нижчим рівнем попередження, який попереджає про сильні течії та небезпечні хвилі.

Екстрені сповіщення чинні для всього Західного узбережжя.

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