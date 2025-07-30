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СБУ задокументувала понад 10 тисяч хіматак РФ проти Сил оборони України з початку великої війни

Йдеться, серед іншого, про аерозольні гранати «К-51», «РГР» та «РГ-Во», споряджені отруйними речовинами подразнюючої дії.

СБУ задокументувала понад 10 тисяч хіматак РФ проти Сил оборони України з початку великої війни
Фото: скрін

Служба безпеки продовжує документувати масове застосування російськими окупаційними військами забороненої хімічної зброї проти Сил оборони України.

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Як зазначає пресслужба СБУ, йдеться, серед іншого, про аерозольні гранати «К-51», «РГР» та «РГ-Во», споряджені отруйними речовинами подразнюючої дії – CS (хлорбензиліден малонітрил) та CN (хлорацетофенон).

Також непоодинокі випадки застосування окупантами ампул з отруйною речовиною – хлорпікрином.

Використання таких засобів ведення війни заборонено Конвенцією про заборону розробки, виробництва, застосування хімічної зброї та про її знищення від 13.01.1993.

За матеріалами слідства, найбільшу кількість хімбоєприпасів рашисти використовують у вигляді скидів з FPV-дронів на оборонні позиції українських захисників.

Після влучання у ціль отруйні сполуки хімічного заряду уражають слизові оболонки військових, насамперед їхні очі та органи дихання.

У такий спосіб ворог намагається змусити воїнів Сил оборони вийти з окопів та бліндажів під прицільний вогонь окупантів.

Найбільше фактів застосування такої зброї агресором зафіксовано на східному фронті, а також під час ворожих ударів по Нікопольському району Дніпропетровщини.

З метою документування і притягнення росіян до відповідальності за ці злочини, СБУ не тільки розслідує власні кримінальні провадження, а й залучає до документування цих фактів профільні міжнародні організації. Зокрема, для проведення необхідних лабораторних досліджень та інформування міжнародного співтовариства СБУ передала через МЗС України частину речових доказів до Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) в Гаагу

За результатами відповідних досліджень ця міжнародна організація опублікувала три звіти, якими підтверджується систематичне застосування російською федерацією хімічних засобів як засобів ведення війни проти України. 

Як наслідок, Рада ЄС запровадила санкції щодо російських підрозділів, котрі входять до складу збройних сил рф і причетні до розробки та використання хімічної зброї в нашій державі. Зокрема, під обмеження ЄС потрапили війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту країни-агресора, а також 27-й науковий центр і 33-й Центральний науково-дослідний та випробувальний інститут міноборони рф, які займаються розробками заборонених хімзасобів.

У межах багатоепізодного кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини), триває розслідування для притягнення військово-політичного керівництва держави-агресора та всіх причетних до відповідальності.

Серед інших, у грудні 2024 року СБУ повідомила про заочну підозру російському генералу Ігорю Кіріллову – начальнику військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ).

За даними контррозвідки та слідства СБУ, цей посадовець відповідальний за масове застосовування хімбоєприпасів проти українських військ.

Досудове розслідування Служби безпеки України триває, вживаються комплексні заходи, щоб притягнути до відповідальності кожного воєнного злочинця РФ.
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