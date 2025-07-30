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На Далекому Сході Росії - землетрус і цунамі

Попередження про стихію діють для Аляски, Гаваїв, Японії та західного узбережжя США.

На Далекому Сході Росії - землетрус і цунамі
Фото: CNN

Приблизно у 126 кілометрах від російського Петропавловська-Камчатського відбувся потужний землетрус магнітудою 8,7 балів. Це найсильніші підземні поштовхи на планеті, зафіксовані за останні 14 років.

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Як пише CNN, по Камчатці вдарила чотирьохметрова хвиля цунамі. Російська влада закликала місцевих жителів триматися далі від берега, у деяких районах оголосили евакуацію, зокрема на Сахаліні. Кілька будівель зазнали пошкоджень, у приміщенні дитячого садка обвалилася стіна. 

Попередження про можливе цунамі отримали люди в Японії, на Алясці, Гаваях та по всьому західному узбережжю Сполучених Штатів та Канади. 
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