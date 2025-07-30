На Далекому Сході Росії - землетрус і цунамі

Попередження про стихію діють для Аляски, Гаваїв, Японії та західного узбережжя США.

Приблизно у 126 кілометрах від російського Петропавловська-Камчатського відбувся потужний землетрус магнітудою 8,7 балів. Це найсильніші підземні поштовхи на планеті, зафіксовані за останні 14 років.

Як пише CNN, по Камчатці вдарила чотирьохметрова хвиля цунамі. Російська влада закликала місцевих жителів триматися далі від берега, у деяких районах оголосили евакуацію, зокрема на Сахаліні. Кілька будівель зазнали пошкоджень, у приміщенні дитячого садка обвалилася стіна.

Попередження про можливе цунамі отримали люди в Японії, на Алясці, Гаваях та по всьому західному узбережжю Сполучених Штатів та Канади.