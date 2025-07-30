Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
Patriot і проблема США
Patriot і проблема США
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
ГоловнаСвіт

Британія висунула Ізраїлю ультиматум щодо визнання Палестини

Кір Стармер готовий повторити дипломатичний крок Франції.

Британія висунула Ізраїлю ультиматум щодо визнання Палестини
Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

За підсумками засідання уряду Сполученого Королівства у вівторок прем'єр-міністр Кір Стармер оголосив про готовність країни визнати Палестину суверенною державою.

LB.UA - для тих, хто вміє думати
Підтримайте нас!

Як пише урядовий сайт, це станеться у вересні перед початком роботи нової сесії Генеральної Асамблеї ООН у тому випадку, якщо Ізраїль не виконає низку вимог. Зокрема йдеться про негайну реакцію на важку гуманітарну ситуацію, яка склалася у Смузі Гази, включно з відновленням дозволу ООН здійснювати поставки необхідної допомоги для боротьби з голодом. 

Також у Лондоні хочуть, щоб ізраїльський уряд погодився на припинення вогню та гарантував, що на Західному березі річки Йордан не відбудеться анексія територій.

Стармер та його міністри "проведуть оцінку виконання чи невиконання цих кроків перед Генасамблеєю", але підкреслюють, що "жодна зі сторін не матиме вето на рішення щодо визнання Палестини шляхом дії чи бездіяльності". 
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies