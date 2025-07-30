Британія висунула Ізраїлю ультиматум щодо визнання Палестини

За підсумками засідання уряду Сполученого Королівства у вівторок прем'єр-міністр Кір Стармер оголосив про готовність країни визнати Палестину суверенною державою.

Як пише урядовий сайт, це станеться у вересні перед початком роботи нової сесії Генеральної Асамблеї ООН у тому випадку, якщо Ізраїль не виконає низку вимог. Зокрема йдеться про негайну реакцію на важку гуманітарну ситуацію, яка склалася у Смузі Гази, включно з відновленням дозволу ООН здійснювати поставки необхідної допомоги для боротьби з голодом.

Також у Лондоні хочуть, щоб ізраїльський уряд погодився на припинення вогню та гарантував, що на Західному березі річки Йордан не відбудеться анексія територій.

Стармер та його міністри "проведуть оцінку виконання чи невиконання цих кроків перед Генасамблеєю", але підкреслюють, що "жодна зі сторін не матиме вето на рішення щодо визнання Палестини шляхом дії чи бездіяльності".