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Президентка Молдови Майя Санду скликає Вищу раду безпеки

На ній мають обговорити іноземне втручання у вибори.

Президентка Молдови Майя Санду скликає Вищу раду безпеки
Майя Санду після підсумкової прес-конференції у своєму передвиборчому штабі в Кишиневі, 3 листопада 2024 року.
Фото: EPA/UPG

Президентка Молдови Майя Санду скликає Вищу раду безпеки. 

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Про це повідомляє News Maker.

Вища рада безпеки відбудеться 30 липня.

На ній обговорять “боротьбу з інформаційними маніпуляціями та іноземним втручанням у виборчий процес”. 

Після засідання Майя Санду проведе прес-конференцію.

Парламентські вибори відбудуться у Молдові 28 вересня.

Центральна виборча комісія Молдови 19 липня відхилила заявку на реєстрацію виборчого блоку ”Победа” для участі у парламентських виборах. Блок пов’язаний з втікачем-олігархом Іланом Шором, засудженим у Молдові до 15 років ув’язнення, а з’їзд блоку у Москві викликає підозри щодо незаконного фінансування.
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