Президентка Молдови Майя Санду скликає Вищу раду безпеки.
Про це повідомляє News Maker.
Вища рада безпеки відбудеться 30 липня.
На ній обговорять “боротьбу з інформаційними маніпуляціями та іноземним втручанням у виборчий процес”.
Після засідання Майя Санду проведе прес-конференцію.
Парламентські вибори відбудуться у Молдові 28 вересня.
Центральна виборча комісія Молдови 19 липня відхилила заявку на реєстрацію виборчого блоку ”Победа” для участі у парламентських виборах. Блок пов’язаний з втікачем-олігархом Іланом Шором, засудженим у Молдові до 15 років ув’язнення, а з’їзд блоку у Москві викликає підозри щодо незаконного фінансування.