Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
ГоловнаСвіт

У Кишиневі проросійські партії провели протест проти Маї Санду і її партії

Вони хочуть іти на парламентські вибори.

У Кишиневі проросійські партії провели протест проти Маї Санду і її партії
мітинг проросійських партій у Кишиневі
Фото: скриншот відео

26 липня в центрі Кишинева відбулася акція протесту за участі чотирьох проросійських партій — соціалістів, комуністів, «Серця Молдови» та «Майбутнього Молдови», пише Newsmaker.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Учасники вимагали відставки чинної влади , протестували проти президентки Маї Санду і її політсили «Дія і солідарність» (PAS).

Протестувальники скандували: «Молдова може без PAS», «Парламент може без PAS» та «Геть Маю Санду».

Лідер соціалістів Ігор Додон звинуватив керівну партію у «встановленні диктатури», бо Санду нібито передала управління країною Брюсселю, Вашингтону, Лондону.

  • Раніше, 22 липня, ці чотири партії оголосили про намір створити виборчий блок для участі в наступних парламентських виборах. Назву блоку та імена кандидатів поки не розкривають.
  • Центральна виборча комісія Молдови 19 липня відхилила заявку на реєстрацію виборчого блоку «Победа» для участі у парламентських виборах. Блок пов’язаний з втікачем-олігархом Іланом Шором, засудженим у Молдові до 15 років ув’язнення, а з’їзд блоку у Москві викликає підозри щодо незаконного фінансування.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies