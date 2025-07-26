У Кишиневі проросійські партії провели протест проти Маї Санду і її партії

26 липня в центрі Кишинева відбулася акція протесту за участі чотирьох проросійських партій — соціалістів, комуністів, «Серця Молдови» та «Майбутнього Молдови», пише Newsmaker.
Учасники вимагали відставки чинної влади , протестували проти президентки Маї Санду і її політсили «Дія і солідарність» (PAS).
Протестувальники скандували: «Молдова може без PAS», «Парламент може без PAS» та «Геть Маю Санду».
Лідер соціалістів Ігор Додон звинуватив керівну партію у «встановленні диктатури», бо Санду нібито передала управління країною Брюсселю, Вашингтону, Лондону.
- Раніше, 22 липня, ці чотири партії оголосили про намір створити виборчий блок для участі в наступних парламентських виборах. Назву блоку та імена кандидатів поки не розкривають.
- Центральна виборча комісія Молдови 19 липня відхилила заявку на реєстрацію виборчого блоку «Победа» для участі у парламентських виборах. Блок пов’язаний з втікачем-олігархом Іланом Шором, засудженим у Молдові до 15 років ув’язнення, а з’їзд блоку у Москві викликає підозри щодо незаконного фінансування.