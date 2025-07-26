У Кишиневі проросійські партії провели протест проти Маї Санду і її партії

Вони хочуть іти на парламентські вибори.

26 липня в центрі Кишинева відбулася акція протесту за участі чотирьох проросійських партій — соціалістів, комуністів, «Серця Молдови» та «Майбутнього Молдови», пише Newsmaker.

Учасники вимагали відставки чинної влади , протестували проти президентки Маї Санду і її політсили «Дія і солідарність» (PAS).

Протестувальники скандували: «Молдова може без PAS», «Парламент може без PAS» та «Геть Маю Санду».

Лідер соціалістів Ігор Додон звинуватив керівну партію у «встановленні диктатури», бо Санду нібито передала управління країною Брюсселю, Вашингтону, Лондону.