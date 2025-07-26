В Тунісі відбулись мітинги проти президента країни Каїса Саїда

Протест відзначив четверту річницю захоплення влади Саїдом, який у 2021 році розпустив обраний парламент і почав правити за допомогою декретів.

Люди протестують проти президента Тунісу Каїса Саїда, вимагаючи звільнення всіх політичних ув'язнених та в'язнів совісті 25 липн

Сотні туніських активістів протестували проти президента Каїса Саїда, засуджуючи його правління як авторитарний режим.

Про це повідомляє Reuters.

Протестувальники пройшли маршем вздовж проспекту Хабіба Бургіби під гаслом “Республіка — це велика в'язниця” і вимагали звільнення ув'язнених лідерів опозиції, журналістів та активістів.

Також вони скандували гасла, такі як “ні страху, ні терору... вулиці належать народу” та “Народ хоче падіння режиму”.

Протестувальники заявили, що Туніс за Саїда скотився до авторитаризму, а масові арешти та політично мотивовані судові процеси придушують інакомислення.

“Наша перша мета — боротися з тиранією, відновити демократію та вимагати звільнення політичних ув'язнених”, — сказала Reuters Монія Ібрагім, дружина ув'язненого політика Абдельхаміда Джелассі.

Протест відзначив четверту річницю захоплення влади Саїдом, який у 2021 році розпустив обраний парламент і почав правити за допомогою декретів. Опозиція назвала це державним переворотом.

У 2022 році Саїд розпустив незалежну Вищу судову раду та звільнив десятки суддів, що, за словами опозиції, мало на меті закріпити одноосібне правління.

Більшість відомих лідерів опозиції перебувають у в'язницях, зокрема Рашед Ганнуші, голова ісламістської партії “Ан-Нахда”, та Абір Муссі, лідер Вільної конституційної партії.