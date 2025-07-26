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В Тунісі відбулись мітинги проти президента країни Каїса Саїда

Протест відзначив четверту річницю захоплення влади Саїдом, який у 2021 році розпустив обраний парламент і почав правити за допомогою декретів.

В Тунісі відбулись мітинги проти президента країни Каїса Саїда
Люди протестують проти президента Тунісу Каїса Саїда, вимагаючи звільнення всіх політичних ув'язнених та в'язнів совісті 25 липн
Фото: EPA/UPG

Сотні туніських активістів протестували проти президента Каїса Саїда, засуджуючи його правління як авторитарний режим.

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Про це повідомляє Reuters.

Протестувальники пройшли маршем вздовж проспекту Хабіба Бургіби під гаслом “Республіка — це велика в'язниця” і вимагали звільнення ув'язнених лідерів опозиції, журналістів та активістів.

Також вони скандували гасла, такі як “ні страху, ні терору... вулиці належать народу” та “Народ хоче падіння режиму”.

Протестувальники заявили, що Туніс за Саїда скотився до авторитаризму, а масові арешти та політично мотивовані судові процеси придушують інакомислення.

“Наша перша мета — боротися з тиранією, відновити демократію та вимагати звільнення політичних ув'язнених”, — сказала Reuters Монія Ібрагім, дружина ув'язненого політика Абдельхаміда Джелассі.

Протест відзначив четверту річницю захоплення влади Саїдом, який у 2021 році розпустив обраний парламент і почав правити за допомогою декретів. Опозиція назвала це державним переворотом.

У 2022 році Саїд розпустив незалежну Вищу судову раду та звільнив десятки суддів, що, за словами опозиції, мало на меті закріпити одноосібне правління.

Більшість відомих лідерів опозиції перебувають у в'язницях, зокрема Рашед Ганнуші, голова ісламістської партії “Ан-Нахда”, та Абір Муссі, лідер Вільної конституційної партії.

  • Улітку минулого року одразу четверо опозиційних політиків, які мали брати участь у президентських виборах в Тунісі, були засуджені до восьми місяців за ґратами за звинуваченнями у купівлі голосів.

  • А вже восени Каїс Саїд був інавгурований на посаді президента Тунісу. Cаїда обрали на другий термін після місячних репресій і арештів низки його політичних супротивників. 

  • Переобрання Саїда 7 жовтня відбулося після бурхливого першого терміну, протягом якого він призупинив роботу парламенту країни, переписав конституцію після Арабської весни та ув’язнив десятки своїх критиків у політиці, ЗМІ, бізнесі та громадянському суспільстві. 

  • Політик виправдовував репресії необхідністю боротьби з корупцією та ворогами держави, використовуючи популізм, аби здобути прихильність населення. 
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