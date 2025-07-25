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Постпред Британії в ООН: Росія продовжує вбивати українців та знущається над дипломатією

Лише за 5 ночей РФ убила 20 цивільних українців та поранила ще 216.

Постпред Британії в ООН: Росія продовжує вбивати українців та знущається над дипломатією
Радбез ООН
Фото: EPA/UPG

Росія знущається над дипломатією та продовжує вбивати дедалі більше цивільних українців.

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Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявила постійна представниця Великої Британії при Організації посол Барбара Вудворд, пише Укрінформ.

"Червень був найсмертоноснішим місяцем, а липень обіцяє стати ще більш смертоносним. Це знущання над дипломатією, яку Росія нібито підтримує, а наслідки є дедалі руйнівнішими для народу України", — заявила британська представниця.

Вона наголосила, що пропри те, що світ згуртувався навколо заклику Трампа, щоночі Росія збільшує кількість повітряних засобів проти України. Лише впродовж п'яти ночей, з 18 по 23 липня, Росія запустила понад 940 безпілотників та 59 ракет по українських містах, убивши 20 мирних жителів та поранивши ще 216. 

Вудворд заявила, що за цією статистикою, а також цифрами щодо загальних втрат українців на війні, розв’язаній РФ, стоять конкретні люди, діти, сім’ї.

"Росія має чітке та беззастережне зобов'язання дотримуватися Статуту ООН. Росія також зобов'язана поважати Женевські конвенції та захищати цивільне населення згідно з міжнародним гуманітарним правом",— заявила постійна представниця Великої Британії.

Вудворд наголосила — не існує жодного виправдання жорстокій агресії РФ: "реальність очевидна: Україна, до якої незаконно вторглася Росія, продовжує демонструвати свою відданість миру, але президент Путін віддає перевагу війні. Він уникає добросовісних дипломатичних зусиль, аби покласти край цьому жаху, який він сам і створив".

"Росії час припинити ухилятися від відповідальності та погодитися на негайне та безумовне припинення вогню як першого кроку до справедливого й міцного миру." — підкреслила британська представниця.
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