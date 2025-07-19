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У Молдові до виборів не допустили проросійський блок «Победа»

Блок пов’язаний з втікачем-олігархом Іланом Шором.

У Молдові до виборів не допустили проросійський блок «Победа»
Ілан Шор в Москві, 17 вересня 2024 р.
Фото: EPA/UPG

Центральна виборча комісія Молдови 19 липня відхилила заявку на реєстрацію виборчого блоку «Победа» для участі у парламентських виборах, передає місцеве видання NewsMaker. 

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У ЦВК зазначили, що блок пов’язаний з втікачем-олігархом Іланом Шором, засудженим у Молдові до 15 років ув’язнення, а з’їзд блоку у Москві викликає підозри щодо незаконного фінансування.

Крім того, у комісії наголосили, що закон забороняє створювати нові політичні сили на основі партій, визнаних неконституційними, а партії, що входять до блоку, вже фігурують у судових справах. Також назва та символіка «Победы» збігаються з однією з партій блоку, що порушує виборче законодавство.

Блок «Победа» створили у квітні 2024 року в Москві, до нього увійшли чотири молдавські партії, підконтрольні Ілану Шору. Під час з’їзду у Москві Шор закликав до «союзу» Молдови з Росією та заявив, що першим номером списку стане башкан Гагаузії Євгенія Гуцул, якій загрожує до 9 років в’язниці.

Після з’їзду низка молдавських партій вимагали заборонити «Победе» участь у виборах, звинувативши блок у просуванні інтересів Росії. Генеральна прокуратура поки що не отримувала офіційних звернень з цього приводу.
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