Через сильні дощі у Південній Кореї загинули щонайменше 9 людей

Також повідомляють про зниклих безвісті.

Проливні дощі, які тривають чотири дні в Південній Кореї, призвели до загибелі щонайменше дев'яти людей та зникнення кількох безвісти.

Про це пише Yonhap.

Влада округу Санчхон оголосила попередження, закликаючи всіх мешканців евакуюватися у безпечне місце.Пожежники продовжують рятувальні операції з пошуку зниклих безвісти.

Південний Кьонсан – один із регіонів, який найбільше постраждав від нещодавніх злив, причому в деяких регіонах провінції з середи по суботу випало понад 700 міліметрів опадів.

Загалом зливи затопили дороги, спричинили зсуви та підтопили будинки по всій країні. У багатьох регіонах кількість опадів протягом ночі залишалася надзвичайно високою.

На острові Йонхин в Інчхоні лише за одну годину, з 00:50 до 01:50, випало 98,5 мм опадів, тоді як на острові Посон у провінції Південна Чолла – 88 мм.

У деяких районах за останні чотири дні випало понад 40% середньорічної кількості опадів.

Загалом зареєстровано 729 випадків пошкодження громадської інфраструктури, зокрема 388 затоплених доріг, 133 зсуви та 57 обвалів річкових споруд. Пошкодження приватної власності сягнуло 1014 випадків, зокрема 64 затоплених будівель та 59 випадків затоплених сільськогосподарських угідь.

Фото: EPA/UPG наслідки повені у Південній Кореї

Національне пожежне агентство викликало додаткових пожежників по всій країні.

Метеорологічні служби попереджають, що протягом дня може випасти до 250 мм додаткових опадів. Тому можуть бути подальші руйнування та жертви.

Накази про евакуацію були видані для 7029 мешканців з 4995 домогосподарств, при цьому понад 2800 осіб досі не можуть повернутися додому.