За тиждень в Японії через спеку було госпіталізовано понад 10 тисяч людей

Літній чоловік сидить під охолоджувальною туманною станцією під час спеки в Токіо, Японія, 24 липня 2025 року.

Понад 10 тис. людей у Японії було госпіталізовано через спеку протягом тижня.

Про це повідомляє Kyodo News.

За даними Агентства з пожежної безпеки та ліквідації наслідків стихійних лих, протягом семи днів, починаючи з 21 липня, 10 804 особи були госпіталізовані через тепловий удар, теплове виснаження та інші захворювання.

Також у 14 префектурах по всій країні зафіксовано 16 смертей.

260 осіб потребували госпіталізації на термін понад три тижні, ще 3624 потребували короткострокового перебування в медичних закладах. З тих, хто був доставлений до лікарні, 55,6% були віком 65 років і старше.

У вівторок температура перевищила 35°C у 318 з 914 пунктів спостереження по всій Японії станом на 15:00. Це є найвищим показником з моменту появи порівняльних даних у 2010 році. Нові максимуми були встановлені у 37 місцях, включаючи Гудзьо в префектурі Гіфу в центральній Японії, де температура досягла 39,8°C.