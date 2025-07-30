На Харківщині унаслідок російського обстрілу постраждали люди

Сьогодні, 30 липня, унаслідок російського обстрілу Харківського району постраждали люди. Станом на 12:40 відомо про трьох постраждалих.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок російського обстрілу в с. Васищеве спалахнула пожежа. Наразі відомо про 3 постраждалих", – написав він у телеграмі.

Тип зброї та інші деталі уточнюються. На місці працюють усі екстрені служби.