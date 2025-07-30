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На Харківщині унаслідок російського обстрілу постраждали люди

На місці обстрілу спалахнула пожежа.

На Харківщині унаслідок російського обстрілу постраждали люди
голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в тг

Сьогодні, 30 липня, унаслідок російського обстрілу Харківського району постраждали люди. Станом на 12:40 відомо про трьох постраждалих. 

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Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

"Внаслідок російського обстрілу в с. Васищеве спалахнула пожежа. Наразі відомо про 3 постраждалих", – написав він у телеграмі. 

Тип зброї та інші деталі уточнюються. На місці працюють усі екстрені служби.

  • Упродовж доби на Харківщині від рсійських ударів загинули 7 людей: про шість жертв повідомили вранці, згодом стало відомо, що один із поранених помер у лікарні. 
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