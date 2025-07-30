Слідство встановило, що з 2021 по вересень 2024 до Єдиної державної системи електронного обліку деревини було внесено понад 10 000 несанкціонованих змін.

Низку працівників “Ліси України” підозрюють у масштабній схемі розкрадань деревини, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Слідством встановлено, що посадовці двох держпідприємств - “Ліси України” та “ЛІАЦ” (Лісогосподарський Інноваційно-Аналітичний Центр), реалізували злочинну схему: працівник ДП “ЛІАЦ”, будучи розробником системи ЄОД (Єдина державна система електронного обліку деревини), організував злочинну схему, яка надавала можливість повторного використання бирок, шляхом їх видалення, зміни кількості залишків деревини на підприємстві, відомостей про об’єми відведеної в рубку та фактично заготовленої деревини, зміни інформації у виданих ТТН-ліс щодо об’єму, виду, характеристики деревини, яка вже реалізована, перевізника та інших даних, що вносяться до системи. Вартість такої “послуги” – від 5 до 30 тис грн.

Працівники ДП “Ліси України”, в свою чергу, активно користувалися цими “послугами”. Найбільш популярною вона була серед працівників ДП “Ліси України” у Волинській, Рівненській, Житомирській та Київській областях. Наразі задокументовано отримання ним від різних службовців ДП “Ліси України” понад 10 млн грн.

З 2021 по вересень 2024 до системи обліку ЄОД було внесено понад 10 000 несанкціонованих змін.

Сьогодні підозри отримали 8 працівників ДП “ЛІАЦ” та 5 – ДП “Ліси України”:

створення та участі у злочинній організації, в тому числі з використанням службового становища (ч. ч. 1, 2, 3 ст. 255 КК України);

несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчиненій особою, яка має право доступу до неї, вчиненого у складі злочинної організації (ч. ч. 3, 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України);

у наданні та одержанні неправомірної вигоди працівником підприємства, який не є службовою особою за вчинення дій з використанням становища, яке займає на підприємстві (ч. ч. 1, 3 ст. 354 КК України).

Затримано організатора та 3 учасників злочинної організації.

Перевіряється причетність до вчинення злочинів ще понад 80 працівників ДП “Ліси України” та 20 працівників ДП “ЛІАЦ”.

Завдяки роботі прокурорів зменшено тіньовий обіг і збільшено офіційну заготівлю та продаж деревини на біржах до понад 70% від запланованих.