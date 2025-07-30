У справі про замах на Стерненка з'явився ще один підозрюваний

У справі про замах на волонтера Сергія Стерненка з’вився ще один підозрюваний – Микола Попович. Йому інкримінують державну зраду, але детальніше про його роль, за словами Стерненка, СБУ розповість пізніше.

Попович перебуватиме під вартою до 27 вересня, оскільки суд продовжив йому запобіжний захід. Також захід продовжили для першої підозрюваної, Людмили Чемерської, яка й вчинила постріл.

“Її адвокат наполягав на зміні запобіжного, бо «зі Стерненком нічого особливого не сталося, а його підзахисна — дуже хвора людина»”, – прокоментував потерпілий.

Замах на Сергія Стерненка

1 травня Сергій Стерненко повідомив, що на його життя вчинили замах і він поранений. Нападницю затримали на місці події. Сергія прооперували, загрози його життю немає. Куля пройшла навиліт. Жінці оголосили підозру за статтями про державну зраду та замах на убивство.

Підозрювану помістили під варту без права на заставу.

Російська спецслужба завербувала жінку, видаючи себе за СБУ. Це не єдиний такий випадок, і цього тижня СБУ викрила чоловіка, завербованого ФСБ для убивства командира "Вовків Да Вінчі" Сергія Філімонова. Чоловіка вербували під виглядом співпраці з СБУ.

Для Стерненка це не перший замах на активіста. У 2018 році, обороняючись від нападників, Сергій завдав одному з них поранень, внаслідок яких той помер. Стерненка намагалися за це засудити.

Сергій Стерненко – громадський активіст і волонтер, займається постачанням українській армії FPV-дронів.

Більше про нього – в інтерв'ю з Сергієм "У мене немає впевненості щодо Труханова й інших проросійських політиків. Не можна довіряти зрадникам" та в розмові “Я планую пережити Російську Федерацію”.