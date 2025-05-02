СБУ: нападниця на Стерненка була завербована торік, а в квітні почала за ним стежити

Затримана за напад на волонтера і активіста Сергія Стерненка – це 45-річна уродженка Одеської області, яка мешкала в Києві. За даними СБУ, російські спецслужби дистанційно завербували її наприкінці 2024-го, коли вона шукала заробіток в Інтернеті.

Спершу на замовлення кураторів жінка стежила за визначеними машинами, фотографувала їх і передавала про них інформацію. А згодом – почала отримувати нові завдання.

"Зокрема, за інструкцією свого куратора мала виготовити саморобний вибуховий пристрій, а також змінила місце проживання – переїхала у квартиру в центральній частині Києва. Із середини квітня фігурантка почала слідкувати за громадським активістом та волонтером Сергієм Стерненком, оселившись в одному з ним житловому комплексі", – повідомили в СБУ.

Згодом жінці передали координати сховку зі зброєю – пістолетом ПМ і набоями. Вранці 1 травня куратор дав жінці завдання убити активіста біля його оселі.

Фото: СБУ в Telegram Зброя, з якої вона стріляла в Сергія Стерненка

Фото: СБУ в Telegram Місце злочину

"Завдяки попереднім спостереженням, зловмисниці вже були відомі марка автомобіля та приблизний час, коли волонтер залишає своє житло. У момент виходу Сергія Стерненка з будинку російська агентка здійснила кілька пострілів: одна з куль влучила йому в ногу. Нападниця була миттєво затримана на місці співробітниками Служби безпеки України", – повідомили правоохоронці.

У результаті обшуків у неї виявлено телефон із доказами роботи на Росію, а також компоненти до саморобного вибухового пристрою, які вона зберігала в іншій квартирі.

Затриманій загрожує до 15 років позбавлення волі.

Шевченківський райсуд сьогодні обирає їй запобіжний захід. Адвокат підозрюваної сказав, що вона визнала провину, передає hromadske.

"Вину свою визнає, буде співпрацювати зі слідством, просто була завербована ФСБ, не знаючи, що це ФСБ. Вона думала, що це працівники СБУ, вона до останнього вважала, що працює на Україну", – запевнив адвокат підозрюваної.

Судячи з опублікованого СБУ листування у телефоні жінки, куратор спілкувався з нею неграмотною українською мовою.

Замах на Сергія Стерненка

1 травня Сергій Стерненко повідомив, що на його життя вчинили замах і він поранений. Нападницю затримали на місці події. Сергія прооперували, загрози його життю немає. Куля пройшла навиліт. Жінці оголосили підозру за статтями про державну зраду та замах на убивство.

Це не перший замах на активіста. У 2018 році, обороняючись від нападників, Сергій завдав одному з них поранень, внаслідок яких той помер. Стерненка намагалися за це засудити.

Сергій Стерненко – громадський активіст і волонтер, займається постачанням українській армії FPV-дронів.

Більше про нього – в інтерв'ю з Сергієм "У мене немає впевненості щодо Труханова й інших проросійських політиків. Не можна довіряти зрадникам".