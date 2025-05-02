Росіяни не припиняють спроб форсувати Дніпро на Херсонщині, - Сили оборони півдня

Достатнього для висадок і масованого форсування угруповання росіяни не мають, але

Російська армія не припиняє спроби форсувальних дій у зоні Дніпра, які нагадують розвідувально-пошукові процеси.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає "Радіо Свобода".

За його словами, окупанти станнім часом наростили кількість сил для таких операцій на островах річки Дніпро.

"Форсування в острівній зоні виглядають так, що російська група намагається допливти до якогось острова, Сили оборони України знищують їхні плавзасоби, вони вплав чи якось ще перебираються на цей острів, декілька днів на ньому перебувають без озброєння, без продуктів, без води. Росіяни потім скидають їм дронами воду, боєприпаси, озброєння, але через декілька днів ми їх знищуємо або вони здаються у полон", – розповів речник.

Волошин також зазначив, що достатнього для здійснення потужних висадок і масованого форсування Дніпра угруповання російських військ наразі на лівобережній Херсонщині не спостерігається. Втім, росіяни з кожним днем дедалі більше обстрілюють правобережну Херсонщину з різних видів озброєння.

"Приблизно 200-220 дронів на добу армія РФ застосовує по Херсону і населених пунктах, які розташовані вздовж Дніпра, і по силах оборони України, які захищають цей напрямок", – додав він.