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Ворог за добу здійснив 70 обстрілів Сумщини

Загиблих та поранених мирних жителів немає.

Ворог за добу здійснив 70 обстрілів Сумщини
Фото: АрміяInform

Протягом доби, з ранку 1 до ранку 2 травня 2025 року, російські війська здійснили понад 70 обстрілів по 23 населених пунктах у 9 територіальних громадах області, повідомляє Сумська ОВА. 

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіабомби та FPV-дрони:

  • 15 ударів КАБів;
  • понад 30 атак FPV-дронами.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 27 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 12 годин 29 хвилин.
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