Ворог за добу здійснив 70 обстрілів Сумщини

Загиблих та поранених мирних жителів немає.

Протягом доби, з ранку 1 до ранку 2 травня 2025 року, російські війська здійснили понад 70 обстрілів по 23 населених пунктах у 9 територіальних громадах області, повідомляє Сумська ОВА.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіабомби та FPV-дрони:

15 ударів КАБів;

понад 30 атак FPV-дронами.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 27 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 12 годин 29 хвилин.